"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

İslâm’da hak arama şuuru

İbrahim ERSOYLU
20 Eylül 2019, Cuma
İslâm’ın altın çağını teşkil eden “Asr-ı Saadet”; Peygamber Efendimizi (asm) yaşadığı zaman ile ilk dört halife dönemi, adalet, meşveret, hak ve hürriyetlerin hayata kâmil manada uygulandığı, dünya tarihinde eşi ve benzeri bulunmayan müstesna bir dönemdir.

O zamanlarda hak arama kanalları sonuna kadar açık olmuş, vatandaşlar hiçbir baskı altında kalmadan fikir ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmiş, yöneticileri medenice ikaz etmekten çekinmemişlerdir.

Sahabeler, Hz. Peygamberin (asm) bir kısım uygulamaları meselesinde, “Ya Resulallah! Bu yaptığınız vahiy neticesi midir? Yoksa sizin şahsî tercihiniz sonucu mudur?” diye sorarlardı. Vahiy ile olmuşsa ona teslim olurlar. Değilse o işte kendi görüşlerini söylerlerdi. Efendimiz de (asm) onlarla istişare ederek ortak karar alırdı.

Efendimiz (asm), Bedir Savaşı başlamadan önce ordusunu harbe elverişli olmayan bir yerde konuşlandırmıştı. Genç sahabelerden Hubab bin Münzir (ra), “Ya Resulallah! Burası Allah’ın size emrettiği bir yer midir? Yoksa sizin şahsî tercihinizle karar verdiğiniz bir yer midir?” diye sordu.

“Şahsî görüşümle burayı seçtim” deyince Hubab, “Ya Resulallah! Burası karargâh kurmak için uygun bir yer değildir. Bedir Kuyusu’nun yanında karargâh kurmak daha uygun olur.” deyince Efendimiz (asm), “Senin görüşün daha muvafıktır. Oraya gidelim.”  buyurarak gidip orada karargâhı kurmuştur. 1

Hendek Savaşı’nda zor durumda kalan Peygamber Efendimiz (asm), müşrik cephede bulunan kuvvetli bir birliğe, savaşı bırakıp yurtlarına dönmeleri karşılığında Medine yıllık hurma mahsulünün üçte birini vermeyi teklif edince, Ensar’dan Sa’d bin Muaz, “Ya Resulullah! Bu kararı vahiyle mi aldınız? Yoksa içtihadınızla mı?” diye sormuş. Efendimiz, “İçtihadımla” deyince Hz. Sa’d, “ Ya Resulallah! Bunlara bu şekilde hurma vermek yakışık olmaz. Bunlar daha önce alış veriş ve ziyaret haricinde bizden bir tane hurma almayı ummamışlardır. Allah, bunlarla aramızda hükmünü verinceye kadar sizin arkanızda, kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız.” deyince Efendimiz düşman heyete, ”Kalkıp gidiniz. Size hurma vermiyoruz.” 2 buyurmuştur. 

Halife Hz. Ömer (ra), bir dönemde kız babalarının yüksek mehir talepleri karşısında evlilikler azalınca topluluğa karşı yaptığı bir konuşmada, (400 Dirhem gümüşten) fazla mehir talep edilmesini yasakladığını ilân etmiştir. Konuşması sonunda bir kadın dinleyici ona yaklaşarak, “Ey Halife! Bizim hakkımızı niçin gasp ediyorsun? Allah Kur’ân’da “Yükler dolusu mehir vermiş olsanız bile onu geri almayın” 3 buyuruyor. Sen bunu duymadın mı?“ deyince Hz. Ömer, “Allahım! Beni bağışla! Herkes Ömer’den daha bilgili. Ey İnsanlar! Az önceki kararımdan vazgeçiyorum. Kızlarınızı evlendirmede fazla mehir isteyebilirsiniz.” 4 buyurmuştur.

Üstad Bediüzzaman, tahkik etmeden, araştırmadan her söylenen söze inanılmaması gerektiğini, söz ve hareketlerin Kur’ân ve Sünnet ölçülerine uyup uymadığının araştırılmasını, doğru çıktı ise kabul edilmesi gerektiğini ikaz etmiştir. 5

Son söz: Günümüzde ne yazık Müslümanların çoğu, cehalet ve korku gibi sebeplerden hak ve hürriyetlerini aramamaktadırlar. Önemli bir kesim idarecilerin her dediğini gözü kapalı bir şekilde kabul edip savunmaktadırlar. 

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversite çok mezuna iş yok

    'Doğu Akdeniz'de barıştan yanayız'

    Macron: Sarı Yelekliler sayesinde daha iyi bir cumhurbaşkanı oldum

    ABD İran'a karşı koalisyon kurmayı hedefliyor

    'Netanyahu Trump'a yanlış bilgiler verdi' iddiası

    AB süreci hızlansın

    Hulusi Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Bakan Pakdemirli'den çiftçiye ödeme açıklaması

    Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes talep eden BMGK tasarısını veto etti

    Tunus'un eski lideri öldü

    Motorine indirim var ama fiyatlara yansımayacak

    Eskişehir'de çay referandumu

    Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni uyardı

    Modi'den Keşmir açıklaması

    Fitch'den Türkiye değerlendirmesi

    Liberman'dan Netanyahu'ya: Dalavereyi bırak

    Rusya'dan 'Aramco' açıklaması: Soruşturma objektif yürütülsün

    Kayıtlı işsiz sayısı son 15 yılda 10 kat arttı

    AP'den Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesine kınama

    Soylu: 354 bin Suriyeli ülkesine döndü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Sivrisinek ısırığı kadar”
    Genel

    Üniversite çok mezuna iş yok
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar… Milyonlardır!
    Osman KOYUNCU

    Bediüzzaman ve İbni Sina’nın hikmete bakışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Başbakanı yakasından tutacak kadar hürsünüz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Doğruluk mudur, nezaket midir?
    Risale-i Nur'dan

    Çare, Kur’ân’a sarılmak ve ittihad-ı İslâm
    Faruk ÇAKIR

    Her ile iki üniversite
    Genel

    Tebliğ metodları ve farklılıkların yönetimi -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.