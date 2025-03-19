Hizmet-i imaniye niyetiyle dünyaya bakmak da ibadettir

“Aziz, Sıddık kardeşlerim.

Bu Ramazân-ı şerifte âfâka bakmamak ve dünyayı unutmaya çok muhtaç olduğum hâlde, maatteessüf, dünyaya ara sıra bakmaya bizi mecbur ediyorlar. İnşallah, bu bakmakta niyetimiz hizmet-i imaniye olduğundan o da bir nevi ibadettir.” (Kastamonu Lâhikası, s.189.)

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem: “Muhakkak ki ameller niyetlere göre değer kazanır.” buyurmuştur.

Amelleri ve işleri değerli veya değersiz kılan, kişinin niyeti ve düşüncesidir.

“Dervişin fikri ne ise, zikri odur” denilmiştir.

Farzları edâ etmek ve namaz kılmak şartı ile, helâl ve meşru dairede, güzel bir niyet ile yapılan her iş ve davranış ibadettir. Hattâ o insanın uykusu bile ibadet hükmünü alır. Çünkü, “Namaz dinin direğidir.” Basit bir çadır bile direksiz yıkılırsa, dinimizin binası namazsız ve niyazsız yıkılmadan nasıl ayakta kalabilir?.

“Halbuki, namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü ahirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibkâ eder. ” (Sözler, s. 36)

Cenab-ı Allah Kur’ân’da: “Dünyadan da nasibini unutma.” buyuruyor.

İyi ve güzel bir niyet ile tarla ve bahçede çalışmak ibadettir.

Davar ve sığır çobanlığı yapıp onlara bakmak ibadettir.

Temizlik, yemek ve mutfak işleriyle uğraşmak ibadettir.

Hane halkının rızkını kazanmak için evden çıkıp işe gitmek ibadettir.

İyi ve güzel bir niyet ile, yardımlaşmak ve dünya işleri ile uğraşmak ve insanlara hayırlı hizmet etmek ibadettir.

İman, istikâmet, ibadet, ihlâs, namaz, niyaz, hüsn-ü niyet, hüsn-ü âkibet, hüsn-ü ahlâk, fikir, zikir, şükür, şifa, afiyet, şefaat, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.