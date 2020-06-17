Ağaç dikmek sadakadır

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

Bu gün, tüm dünya ülkelerinde Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.

Ya ülkemizde? Evet, Türkiye çölleşme ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlatalım. El birliği ile gecikmeden bir dizi tedbir alarak bu tehlikenin önüne geçebiliriz.

Bilindiği gibi arazilerimizin yüzde 47’si, çölleşme riski taşıyor. Bu riskin ana sebebinin erozyon olduğunu hatırlatalım. Erozyonu önlemede öncelikli çalışmaların başında “mera ıslahı” gelir. Meraların yüzde 64’ünde yeterli ot örtüsü olmadığı için erozyon oluşturmaktadır. Bu alanlar özel mülkiyet olduğu için yerel yöneticilerin veya devlet kademesinde çalışanların erozyon kontrol çalışmalarını teşvik etmesi gerekiyor.

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Bazan yöneticilerin ulaşamadığı veya kontrol edemediği yerler oluyor. O halde biz kendi arazilerimizi kontrol ederek öz denetimimizi sağlamamız gerekecek.

Yine bilindiği gibi, çölleşme riskinin en yüksek olduu alanlar yağışın daha az düştüğü; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Ege Bölgesi’ndeki tarımsal arazilerde de önemli bir çölleşme tehlikesi yaşanıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde su açığı büyük, tarımsal üretim açısından potansiyeli yüksektir. Yapılması gereken aşırı su isteyen bitkilerin üretilmesi yerine daha az su isteyen, dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesidir. Ayrıca “tasarruflu sulama yöntemleri”ni de hayata geçirmek gerekiyor.

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Su kaynaklarını ve tarım alanlarını koruyalım. Erozyona uygun arazilerde de teraslama, ağaçlama, rüzgar bariyerleri kurmak gibi ıslah çalışmaları yapmak mümkün.

Peygamber Efendimiz (asm) bir taraftan mevcut bitkileri muhâfaza ederken, diğer taraftan da çevreyi yeşillendirmeye teşvik ediyorlardı. Bir defasında şöyle buyurmuşlardı:

“Kıyâmet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyâmet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın!” (Ahmed, III, 191, 183)

Peygamber Efendimiz’in şu hadîs-i şerîfleri de ağaç dikenler için ne güzel bir müjdedir:

“Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvanların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.”

(Müslim, Müsâkât, 7)