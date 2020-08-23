Duâya ihtiyacımız var

Olmaz olur mu?

“Duâ kulluğun özüdür” diyor sevgili Peygamberim (asm).

Biz insanlar duâya, havaya, suya muhtaç olduğu kadar muhtacız.

Çünkü, zayıfız, âciz ve güçsüsüz.

Öyle ki, mini minnacık mikroba karşı dayanıksızız. Hemen hasta oluveriyoruz.

Öyle ki, sel baskınları gibi tabiî âfetlere karşı savunmamız yok. Dayanıksızız.

Ne hastalığa karşı dayanaklıyız ve ne de tabiî âfetlerle başedebilecek

gücümüz var.

O zaman herşeye gücü yeten Allah’a sığınmakla kurtulabiliriz.

Biz çok fakiriz. Aynı zamanda isteklerimiz hiç bitmez. Evim olsun, arabam olsun, güzel giyeceklerim olsun isteriz hep.

Yani isteklerimizin binde birini karşılamamız çok zor. Sonsuz ihtiyaçlarımızı bilen ve onu karşılayabilecek ancak Allah’tır. Öyleyse biz O’na yalvarmalı ve O’ndan istemeliyiz.