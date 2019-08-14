Hac kardeşliktir

Eğer Allah bir şeyi emretmişse biliniz ki, insanların dünya ve ahiret hayatı için muhakkak bir faydası var.

Hatta hikmetleri var. Yani bilmediğimiz o kadar çok faydası var ki, saymakla bitmez.

Meselâ, Hac’ca gitmek…

Hac’ca gitmek, bir kul için “Yüce Allah” karşısında acziyetini ortaya koymak ve kulluğun bir ifadesidir. Allah’ın verdiği nimetlere şükretme imkânı veren bir ibadettir.

Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyaya bakan yönünden sıyrılarak Allah’a ibadetini yapar.

Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder.

Allah’a kul olma zevkini tattırır.

Hacca giden herkes makamı ve mevkisi ne olursa olsun “ihram” denen giysilere bürünür. Bu durum insanların eşitliğini vurgular.

Hele ihramlı için en ufak bir canlıya zarar vermeme gibi konan yasaklar, onun bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığını kazanmasına yardımcı olur.

Hacca giden her türlü zorluklara sabretme alışkanlığını kazandırır. İradeyi güçlendirir. En zor durumlarda bile kızmamak, öfkelenmemek ve sabırlı olmak gibi alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur. Hac; renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşır.

Milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir tablosunu oluşturur.

Düşünebiliyor musunuz; zenginiyle, fakiriyle, güçlüsüyle, güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı mahrumiyetleri yaşayarak, aynı güçlüklere katlanmaktır.

Yani bir bakıma kardeşlik eğitiminden geçer hacılar. Arafat’a çıkarak beraberce el açıp duâ ettiren ve Kâbe’nin etrafında yan yana tavaf ettiren hac ibadeti, insanlara makamı ne olursa olsun böbürlenmemeyi, İslâm kardeşliği içinde tanışıp kaynaşmayı ve aynı zamanda mahşeri unutmamayı öğretir. Ne mutlu İslâm kardeşliğine!