"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hac kardeşliktir

İnci Karaman
14 Ağustos 2019, Çarşamba
Eğer Allah bir şeyi emretmişse biliniz ki, insanların dünya ve ahiret hayatı için muhakkak bir faydası var.

Hatta hikmetleri var. Yani bilmediğimiz o kadar çok faydası var ki, saymakla bitmez.

Meselâ, Hac’ca gitmek…

Hac’ca gitmek, bir kul için “Yüce Allah” karşısında acziyetini ortaya koymak ve kulluğun bir ifadesidir. Allah’ın verdiği nimetlere şükretme imkânı veren bir ibadettir. 

Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyaya bakan yönünden sıyrılarak Allah’a ibadetini yapar.

Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder.

Allah’a kul olma zevkini tattırır.

Hacca giden herkes makamı ve mevkisi ne olursa olsun “ihram” denen giysilere bürünür. Bu durum insanların eşitliğini vurgular.

Hele ihramlı için en ufak bir canlıya zarar vermeme gibi konan yasaklar, onun bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığını kazanmasına yardımcı olur.

Hacca giden her türlü zorluklara sabretme alışkanlığını kazandırır. İradeyi güçlendirir. En zor durumlarda bile kızmamak, öfkelenmemek ve sabırlı olmak gibi alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur. Hac; renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşır. 

Milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir tablosunu oluşturur. 

Düşünebiliyor musunuz; zenginiyle, fakiriyle, güçlüsüyle, güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı mahrumiyetleri yaşayarak, aynı güçlüklere katlanmaktır. 

Yani bir bakıma kardeşlik eğitiminden geçer hacılar. Arafat’a çıkarak beraberce el açıp duâ ettiren ve Kâbe’nin etrafında yan yana tavaf ettiren hac ibadeti, insanlara makamı ne olursa olsun böbürlenmemeyi, İslâm kardeşliği içinde tanışıp kaynaşmayı ve aynı zamanda mahşeri unutmamayı öğretir. Ne mutlu İslâm kardeşliğine!

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'dan BMGK'ye Cammu Keşmir çağrısı

    Başakşehir, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Camileri korumak için kalkan oldular

    Türkiye’deki Uygurlar endişeli

    Leylekler ölmesin diye...

    Ürdün, İsrail'e nota gönderdi

    Trump'tan Hong Kong açıklaması

    Tansiyon düşmüyor: Hong Kong'da protestocularla polis çatıştı

    Balıkesir ve Kütahya'nın ardından şimdi de Eskişehir'de orman yangını!

    Emeklilerin yarısı çalışıyor

    Hacılar Kabe'ye vedaya hazırlanıyorlar...

    Erdoğan’dan ‘yeni Partiler’e mesaj

    Zam, istenenden düşük

    Erken seçim gündemimizde yok

    Yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Yunanistan'da orman yangını alarmı!

    Bayram tatilindeki trafik kazalarında ölü sayısı 40'a yükseldi

    Dev karşılaşma yarın: İstanbul'da UEFA Süper Kupa heyecanı...

    MSB'den 'Müşterek Harekat Merkezi' açıklaması

    Hükümlüler 1 milyon fidan dikti

    'Mutlu' şehirdeki tüm konaklama tesisleri yüzde 100 doldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette yeme ölçüsü ve şişmanlık
    Mehmet KARA

    Bandrol, devlet tekeli ve Nurettin Tokdemir
    Faruk ÇAKIR

    Tesettürlüyü dinle
    Mustafa ORAL

    İsmail gibi kurban olmak
    Genel

    Pakistan'dan BMGK'ye Cammu Keşmir çağrısı
    Genel

    Başakşehir, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
    Genel

    Camileri korumak için kalkan oldular
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 7
    Genel

    Türkiye’deki Uygurlar endişeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.