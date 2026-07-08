NATO’dan ne çıktı?

İşgalci ecnebîlerin -özellikle komünizmin yıkılmasından sonra- küresel emperyal projelerinde istimalle Türkiye’yi Avrasya’da koçbaşı olarak kullandıkları NATO zirvesinin perde arkası aralanıyor.

Sefâleti makyajlama işgüzârlıklarına karşı esas utanılacak tablonun “otoriter rejim”de iktidardakilerin demokrasinin askıya alınması, yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığının berhavasıyla hukukun tasfiyesi karambola getiriliyor.

Ve Cumhurbaşkanı’nın “dostu Trump”ın dünyadaki işgallere, soykırımlara, katliamlara; Türkiye’de demokrasi ve hukuk dışılıklara tam desteği sürüyor…

YİNE KONGREYE HAVALEYLE…

Belli ki “NATO yasakları”yla “Siyonizme hizmet”e kendini adadığını gizlemeyen Evanjelik Trump’a, İsrail’in Gazze’de çoğu çocuk-kadın-yaşlı 100 bin Filistinliyi soykırımının, İran’da 180 ilkokul öğrencisini katlinin sorulmasından çekinildi.

Şara’yla Cumhurbaşkanı’na medhiyeler yağdıran Trump’a, İsrail’in kuşattığı Şam’ı bombalatmasına, BM kararlarını çiğneyerek Suriye’nin Golan Tepelerini işgale arka çıkmasına, Kudüs’ü başkent ilâna cüretlendirmesinin sorulmasına “bariyerler” konuldu.

Siyonist damadıyla Evanjelik danışmanlarının “yüzyıl plânı”yla Gazze’nin yanısıra Batı Şeria’yı da işgal ve ilhakla Filistin’i topyekûn “İsrailleştirilmesi”ni kalıcılaştıran “Filistin Eylem Plânı”yla “büyük İsrail” komplosuna “brandalar” çekildi.

Ancak en çarpıcısı, Ankara’ya gelir gelmez “dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum” diyen Trump’ın daha ilk döneminde imzaladığı “ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlarla mücadele (CAATSA)” kapsamındaki Türkiye’ye ağır ekonomik dayatmaların kaldırılmasına yeşil ışık yaktığı havasını vermesi.

Ne var ki Türkiye’nin milyarlarca dolar harcadığı halde “üretim programı”ndan çıkarıldığı ve 2.4 milyar dolar ödediği beş adet F-35 uçağını teslimiyle yerine F-16’ların verilmesi ve modernizesi hâlâ muammada.

Keza 1.5 milyar dolara Rusya’dan alınan S-400’lerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi ya da Amerikalıların kontrolüne bırakılması belirsizliğini koruyor. “Yandaş medya”da “Trump’ın getireceği hediye” olarak propaganda edilen “yüzde 100 yerli ve millî” Kaan uçakları motorunun satışı ise âdeta “teğet” geçiliyor.

“TRUMP’A SADAKAT”İN AKIBETİ!

Sonuçta, “yandaş yorumcular”ın propagandalarının aksine, Aralık 2025’te Amerika’ya gidişinde Cumhurbaşkanı’nın bir dizi tek taraflı tavizle ABD menşeli birçok ürünün ithalatında gümrüğü kaldırma kıyağına; milyarlarca dolarlık 250 Boeing uçağı siparişine, Rusya’dan 210 dolara alınan doğalgaz yerine on bin kilometreden 70 milyar dolarlık 614 dolara sıvılaştırılmış gazı kat kat pahalı satın almakla Türkiye’yi enerjide yeni dış bağımlılıklara duçar etmesi peşkeşine rağmen, başta ihracatçıların şikâyet ettiği yüzde 10 vergi olmak üzere “Trump”ın imzaladığı bütün “yaptırımlar” devam ediyor.

Konunun uzmanları, onca “kıyağa” rağmen yıllardır harekete geçmeyen Trump’ın “yaptırımları” bir defa daha Kongreye havaleyle samimî olmayıp yine yuvarlak lâflarla geçiştirdiğine dikkat çekiyorlar.

En çarpığı da, İsrail’le yaptıkları İran savaşında müttefiklerinin “kendilerini yarı yolda bıraktığı”ndan yakınan Trump’ın “harika bir adam, her dediğimi yapıyor” övgüsüyle Cumhurbaşkanı’nın kendisine sadakati”nden dem vurması.

Cumhurbaşkanı’nın halka karşı “Ben bu makamda olduğum sürece asla tahliye olmayacak” taahhüdünde bulunduğu casusluktan 35 yıl hapis cezâsıyla yargılanan Amerikalı rahip Brunson’un “ekonominizi mahvederim!” tweetiyle” aynı gün serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesini “dostluklarının göstergesi” olarak tekrarlaması.

Bundandır ki “akıllı ol, aptal olma!” tahkirli “mektup”la tehditler savuran Trump’a güvenilmiyor. Nitekim “Cumhurbaşkanı ile ailesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajı ortada duruyor…

Bu yüzden NATO zirvesinin “Trump zirvesi”ne dönüşmesiyle Trump’ın bu sözleri neyin karşılığında verdiği, ne kadar tutacağı istifhamlarıyla “Trump’a sadakat”in ağır bedeli ve “yaptırımlar”ın akıbeti sorgulanıyor.