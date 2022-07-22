15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?

Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ karanlıkta olan meş’um 15 Temmuz kalkışmasını aydınlatmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu aylarca çalışarak bir rapor hazırlamıştı.

Ama gelinen noktada bu rapor, Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman’ın ifadesiyle “âtıl:”

“Komisyon derinlemesine iyi bir çalışma yaptı, ama genel kurulda görüşülemedi. Dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı.”

Şimdiki Başkan Şentop’un izahı ise şöyle:

“İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Başkanlığına sunulmadı. Dolayısıyla hukuken (resmî anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmuyor.”

Komisyon Başkanı Petek farklı kanaatte:

“Tekemmül etmiş, fakat genel kurulda görüşülmemiş bir rapor var. Meclis Başkanlık Divanının takdiriyle genel kurula indirilmemiştir. Niye inmemiştir? Ben bilmiyorum.”

Bu noktada İsmail Saymaz’ın bir AKP eski milletvekilinden ilettiği iddia dikkat çekici:

“Komisyonun bir evresinde (AKP Grup Başkanvekili) Elitaş devreye girdi. Özel çaba sarf etti raporun yayınlanmaması için. Meclis Başkanına baskı yaptı. Reşat Petek, yayınlanması gerektiğine dair ısrar etmesine rağmen Elitaş her seferinde devreye girdi. Cumhurbaşkanı da ikna edildi. Rapor kadük oldu.”

Petek bu konu için “Bilgim yok” diyor.

Peki, rapor tekrar gündeme gelebilir mi?

Kahraman’a göre, “Her zaman mümkün. Meclis kabul ettiği sürece yeniden incelenir.”

Petek ise “Bir dönemde görüşülmezse sonraki döneme intikali diye birşey yok” diyor.

Şentop da aynı şeyi ifade ediyor:

“İçinde bulunduğumuz 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğünün 77. maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis araştırmasına ilişkin olarak TBMM Başkanlığınca, 26. Yasama Döneminde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir hukukî işlem bulunmamaktadır.”

Bu açıklamalar öncesinde Kahraman’ın topu attığı Şentop için “İlgileneceğini söyledi. Dönüş olmadı” diyen Petek’in asıl itirazı ise şu:

“Meclisin web sitesinde ‘Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür’ diye bir cümle yazılı; tarihî gerçekleri tersyüz eden bir açıklama.”

Sonuç: Karartma. Üstelik TBMM eliyle...