"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

19 yıl sonra geldiğimiz yer

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Mayıs 2021, Çarşamba
AKP’yi 2001 yazında kurulduktan 16 ay sonra girdiği 3.11.2002 seçiminde iktidar yapan ortamı, o dönemi yaşayanlar iyi hatırlıyor. Bilmeyen gençlere özetleyelim:

2002 Türkiye’sindeki siyasî ortam 28 Şubat süreci olarak tarihe geçen asker merkezli müdahale ve baskıların zirve yaptığı bir tablonun “kurşun gibi” ağırlığını yansıtıyordu.

İktidarda Ecevit’in başbakan, Bahçeli ve Mesut Yılmaz’ın yardımcıları olduğu Anasol-D koalisyon hükümeti vardı. Asıl görevi “irtica ile mücadele” olan, münhasıran bunun için kurdurulmuş güdümlü bir hükümetti.

Başörtüsü yasağı imam hatipler ve ilahiyat fakülteleri dahil bütün okul ve üniversitelerle kamu kurumlarına yayılmıştı. Öğrencilere  de, öğretmenlere de, öğretim üyelerine de, diğer kamu görevlilerine de başörtüsü yasaktı.

“İrtica” ile suçlanan dindarların üzerine gidiliyordu. En çok uğraşılanlardan biri olan gazetemiz Yeni Asya DGM savcılarınca defaatle toplatılıyor, hakkında davalar açılıyordu.

Mehmet Kutlular Ağabeyin “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 276 gün hapis yatması ve gazetemizin bir ay kapatılması da o dönemdeki baskıların unutulmaz örneklerindendi.

Aynı şekilde, 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kurtarma ve yardım çalışmalarında inanılmaz bir hantallık sergilemiş olan devletin, depremzedelere yardım için sür’atle seferber olan sivil inisiyatifleri “irtica” ile suçlayıp engelleme derdine düşmesi de.

Halkı iyice bunaltan bu son derece ağır baskı ortamına, dövizi bir anda üçe katlayan 2001 ekonomik krizi de eklenince, bıçağın iyice kemiğe dayandığı bir tablo ortaya çıktı.

Ve biriken halk tepkisi 2002 seçiminde “patladı.” Koalisyon partileri de, sürecin iyice etkisizleştirdiği muhalefet de sandıktan çıkamadı. Buna karşılık yeni bir alternatif olarak görülen AKP tek başına iktidara geldi.

Peki, 19 yıl sonraki tablo nasıl?

28 Şubat’a yönelik tepkilerin önünü açtığı AKP iktidarının 19. yılında ülke 28 Şubat’ta bile yapılamayan baskıların 15-20 Temmuz ve tek adam rejimiyle hayata geçirildiği çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Darbe dönemlerinde bile görülmemiş haksız uygulamalarla inanılmaz mağduriyetlere yol açılıyor.

Ve ekonomi de giderek bozuluyor.

2002’den 19 yıl sonra vaziyet böyle.

Bu gidişata da bir “seçim freni-ayarı” şart...

• Yeni Asya’daki 44, köşe yazılarındaki 30. yılımıza girmiş bulunuyoruz. Bizi böylesine ulvî bir hizmette istihdam eden Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ederken, iman-hürriyet-adalet eksenindeki kırıksız çizgide son nefesimize kadar şahs-ı manevî ile beraber yürümeyi diliyoruz.

Okunma Sayısı: 1121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İsmail Atak Cebecili

    5.5.2021 01:35:31

    Sizi tebrik ediyoruz, şahsınız ve Hizmetimiz için yaptığınız dualara milyonlar AMİN diyoruz Yazdıklarınız, bir zincir, olarak hadiseleri dikkate vermek olmuş. Yani, bugünkü sonuçlar; birileri, bir yerler, İfsat Komitesi/komiteleri tarafından bilerek, istenerek, hesaplanarak, tasarlanarak olaylar yönlendirilmiş bulunmaktadır. Çok kısa bir yakın tarih/40-50 yıllık- olmuş.

  • Demokrat hukukçu

    5.5.2021 01:01:14

    Siz hakkı haykırmaya korkmadan, bıkmadan, yılmadan devam eden adaketin savunucusu, hakkın ve mağdurun sesi ve nefesisiniz. Allah yolunuzu her daim açık etsin yâr ve yardımcınız olsun.

  • Cemil

    5.5.2021 00:16:08

    Allah razı olsun, nice yıllar bu çizgide yazılarınızı okuruz inşallah...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gelişme özgür basınla mümkün

Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

İntiharları önlemek için planınız var mı?

Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin’e karşı

Patates zam şampiyonu

Müteahhitlere 2.15 milyar daha

Küresel salgında son durum

İDSB: En yüksek sesle ifade ediyoruz ki Kudüs Müslümandır ve öyle kalacaktır

Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak

İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

Türkiye'de son 24 saat

Bakanlıktan pazar yerlerine ilişkin yeni genelge

Çay kazanını parçaladı

Karadeniz’de rant talanına son verilsin

Türkiye’de eleştiri tehdit sayılıyor

Camilerde itikâf gözaltıları

Pakistan’dan İslamofobi ile mücadele çağrısı

Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

Açılma, 6-8 haftalık bir sürece yayılmalı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

19 yıl sonra geldiğimiz yer
M. Latif SALİHOĞLU

Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
Ahmet BATTAL

Muhalife itikâf neden yasak
Cevher İLHAN

“Dinî programlar”da da siyasî propaganda
Süleyman KÖSMENE

Aşı orucu bozar mı?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

İslâm korkusunu yaymayın
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Emanetin emin ellerde Kutlular Ağabey
Genel

İntiharları önlemek için planınız var mı?
Raşit YÜCEL

Okçular Tepesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.