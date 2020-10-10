"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

1946’daki demokrat ruh

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Ekim 2020, Cumartesi
Muhalefet partileri arasındaki temas ve ziyaretlerin sıklaşması ve aralarında demokrasi, hukuk, adalet adına güçlü bir dayanışmanın tesis edilmesi gereğini her vesileyle vurguluyoruz.

Bu adımların hızlanması gereğini de.

Geçtiğimiz hafta DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaptığı ziyaret, bu çerçevede atılmış yeni ve olumlu bir adım oldu.

Uysal 1.5 saatlik görüşmede Davutoğlu ile son gelişmeleri istişare ettiklerini belirterek, “Demokrasiyi ve adaleti bu ülkenin millî güvenlik şemsiyesi haline getirecek, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi inşa edebilmek hepimizin elinde” mesajı verdi.

Davutoğlu da DP’nin çizgisi ve ismiyle bir marka oluşturduğunu belirterek, bu çizgide birçok partinin hayata geçtiğini ve kendi partisinin de 1946’daki demokrat ruhun bütün temel ilkelerini benimsediğini söyledi.

Bu sözler, günümüz Türkiye’sinin en âcil ve önemli ihtiyacı olan demokrasi ittifakının dayandırılması gereken temelini ifade ediyor.

Ülkemizi tek parti ve şeflik rejiminin karanlığından kurtaran 46 şafağı ile 50 baharının, o ruhla yeniden hayat bulması gerekiyor.

Gelinen noktada Türkiye, millî güvenliği antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaların gerekçesi olarak gören ve kullanan “resmî ideoloji”nin cenderesine hapsedildi. Beraberinde, 50 öncesi şeflik rejimi örnek ve referans gösterilerek gündeme getirilen ve savunulan tek adam rejimiyle adeta 97 sene öncesine geri döndürüldü.

Bu durumdan çıkmak için 46’da yakılan ve 50’de ülkemizi aydınlatan demokrasi meşalesine günümüz Türkiye’sinin çok ihtiyacı var.

Millî güvenliği baskıcı ve dayatmacı bir tek adam rejimi için istismar aracı olarak kullanılmaktan çıkararak adalet ve demokrasinin şemsiyesi altında gerçek anlamına kavuşturmanın yolu, iktidara bu anlayışı hâkim kılmaktan, daha doğrusu bu anlayışı iktidara taşımaktan geçiyor. Bu da günümüz şartlarında böyle bir hedef için kurulacak samimî ve sağlam bir ittifak ve dayanışma ile olur.

Herkesin korkusuz yaşama hakkına sahip fert ve vatandaşlar olarak hukukundan emin olduğu; demokrasi, hukuk ve adaletten istisnasız herkesin istifade ettiği bir Türkiye için...

Güç birliği ve dayanışma zamanı.

Daha fazla gecikmeden, bir an önce...

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

    Gazze için felâket uyarısı

    İlham Aliyev: İşgalciyi barışa zorluyoruz

    Meskun mahallerde de zarar oluştu: Hatay'daki orman yangınına ilişkin son durum?

    Türkiye neden tavır almıyor?

    FKÖ’den Suudi Prense tepki

    Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

    Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 vatandaş yurda yerleştirildi

    Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

    Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

    'Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz'

    Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadis; Kur’ân’ın tefsiridir
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Ali HAKKOYMAZ

    Hastane önünde incir ağacı...
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Osman ZENGİN

    Dışarıdan Yeni Asya’ya bakış
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur’un iki rüknü nazlanmamalı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.