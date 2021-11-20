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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çözüm demokrasiyi işler hale getirmek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Kasım 2021, Cumartesi
Edgar Şar’ın “helalleşme”yle ilgili sorularını cevapladığımız Medyascope yayınında söylediklerimizi bugün tamamlayalım:

* Rahmetli Demirel’in her fırsatta söylediği birşey vardı; “hür Meclis, hür yargı, hür siyaset, hür üniversite, hür medya, hür basın.” 

Bunlar işler hale gelebilirse sorunlarımızı çok daha kolay bir şekilde ve yapıcı tartışmalarla, müzakerelerle çözebiliriz. Türkiye tek adam rejimiyle ve 15-20 Temmuz sürecinin gölgesinde kurulan dayatma ittifakıyla bu değerlerden çok uzaklaştı. Yargı bağımsızlığı ortadan kalktı, Meclisin etkinliği sıfırlandı, denetim ortadan kalktı, medya tamamen bağımlı hale geldi, üniversiteler ve sivil toplum susturuldu ve sıkıntılar da kronikleşip hem içeride, hem dış ilişkilerde bu hale geldi. 

* Çözüm demokrasiyi işler hale getirmek ve ortak değerlerde birleşebilme anlayışını gözeten bir siyaset üslûbu ile yola devam etmek. Gerilimle, kutuplaştırarak, kendisi gibi düşünmeyenleri hain ve terörist ilan ederek Türkiye iyi bir yere varamaz. Çözüm, diyalog, yapıcı, pozitif bir siyaset, ortak değerleri tekelci yaklaşımlarla gerilim malzemesi yapmamak, hele hele dinî değerleri siyaset aracı olarak kullanmak suretiyle iktidarını muhafazaya çalışmak gibi yanlışlara meydan vermemek ve devamına da müsaade etmemek. 

* Kemal Bey, uyumlu bir yönetim ekibi oluşturmuş. Onların da aynı frekanstan mesajlar verdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Adalet Yürüyüşü birçok kesimin desteğini alan bir etkinlikti. Artık başörtülüler önemli görevlerde bulunuyor CHP kadroları içinde. Eski önyargılar aşılmış. CHP halkın değerleriyle barışık bir çizgide istikrar bulma yolunda ilerliyor gibi gözüküyor. Bunun Kemal Beyin şahsıyla sınırlı kalmayıp ondan sonra da devam etmesi parti açısından da, Türkiye siyaseti açısından da son derece önemli. Gördüğümüz kadarıyla bu yeni politika CHP tabanında da makes buluyor. Bir ankette kamuda başörtüsüne evet diyenlerin CHP tabanında da büyük bir yüzde oluşturduğunu görmüştük. Demek ki CHP tabanının da ekseriyeti bu değişimi, açılımı destekliyor. Dolayısıyla bundan sonraki parti yönetimlerinin de, Kemal Beyden sonra gelecek olan isimlerin de bu gerçekleri dikkate alarak partiyi aynı çizgide götürmeleri beklenir. 

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