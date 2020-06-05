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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ergenekon...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Haziran 2020, Cuma
Murat Yetkin, blogunda yayınladığı “İkinci Ergenekon süreci mi?” başlıklı yazısında şunları yazmış:

“Gelişmeler adeta (Ergenekon’da) yeni bir sürecin başladığı kuşkusuna yol açıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı her gün çıkıp kendisini devirme amaçlı bir darbe ihtimalinden söz ediyor, vatandaşları uyanık olmaya çağırıyorsa, gözardı etmek mümkün değil. 

“(2003’ten sonra) Böyle bir çeteleşme olduğunu gözlüyor, tahmin edebiliyordum. O zaman Jandarma Komutanı olan Org. Şener Eruygur ile 2003 Aralık ayında, makamında darbecilik tartışması yapmış ve bunu da yazmış bir gazeteciyim. ‘Şener Paşa seni çok sever, görüşmek istiyor’ diyerek 2004-2005 yıllarında bir değil, iki defa beni o çevrelerle toplantıya dâvet eden ve ikinci defa yaptığı dâveti ‘Beni böyle işlere bulaştırma’ tepkisiyle, sertçe reddettiğim kişi şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güvendiği başdanışmanlarındandır; duyup kayda almak isteyen savcı varsa ifade vermeye de hazırım.”

http://yetkinreport.com/2020/05/30/endise-verici-gelismeler-ikinci-ergenekon-sureci-mi/

Yetkin’in yazdıklarını “İkinci Ergenekon darbesi mi geliyor?” başlığıyla konu eden Bülent Orakoğlu da şöyle demiş (Yeni Şafak, 3.6.20):

“Yargıtay’ın Ergenekon yoktur kararı 22 iddianameden oluşan davada suçsuzların yanında suçluların da aklanmasına yol açmıştı. Bu durum devletin üst yetkilileri olmak üzere kamu vicdanını tatmin etmemiş, bu karar eleştiri bombardımanına tutulmuştu.”

Ergenekon operasyonlarının şu anda hedefte olan yapının hâkim ve savcıları tarafından sulandırıldığını belirten Orakoğlu’nun “Suçlular da aklandı” ikrarı dikkate değer.

Aynı Orakoğlu’nun, yazı girişinde önce Şamil Tayyar’ın ortaya attığı, Mahir Ünal’ın da destek verdiği iftiraya atlayıp isim vermeden Yeni Asya için kullandığı “aşağılık” ifadeyi kendisine aynen iade etmeden geçmeyelim.

28 Şubat ve Ergenekon süreçlerinde Tayyar ve Orakoğlu’nun beyanlarını zaman zaman manşetine taşımış olan Yeni Asya’ya bu kişilerin şimdi bunu yapmaları ayrı bir ayıp...

Yine Orakoğlu’nun, Yetkin’in o kişi için “Şimdi Erdoğan’ın en güvendiği başdanışmanlarından” sözünü “Devletin en üst katlarında” diye perdeleyerek tahrif etmesi de...

Ve biz gelinen noktayı 6-7 yıl önce yazdık.

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  • Osman

    5.6.2020 20:28:38

    Ergenekon mevcut düzen hiç değişmediki. Demokrasi ve adalet ve Hürriyet için çalışmaya devam. İnşallah güzel günler geliyor

Risale-i Nur Külliyatı

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