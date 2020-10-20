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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Erken seçim kabile devletlerinde mi olur?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Ekim 2020, Salı
Muhalefetin başlattığı erken seçim tartışmasına katılan Erdoğan “Ne erken seçimi ya!” diye başladığı sözlerine “Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde, belirlenen zamanın dışında seçime gidilir. Oralarda hiç erken seçim dedikodusu duyar mısınız? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 3-6 ayda bir seçime giderler” diye devam etti.

Ve bu sözler yeni tartışmaları tetikledi.

Bir defa kabile devleti ne demek? 3- 6 ayda bir seçim yapan kabile devletleri kimler?

İkincisi: Gelişmiş ülkelerde erken seçimin dedikodusu yok, gerektiğinde kendisi var.

Meselâ 2019 Avrupa’sında; 2.5 yıl sonra, Johnson’ın Mecliste üç kez reddedilip dördüncüsünde kabul edilen teklifiyle 12 Aralık’ta yapılan İngiltere; 17 ay sonra 29 Eylül’de yapılan Avusturya ve aynı yıl içinde 28 Nisan’dan sonra 10 Kasım’da yapılan İspanya seçimleri, bunun yakın ve güncel örnekleri.

Bu yıl Şubat başında Almanya’nın Thüringen Eyalet Meclisi’nde aşırı partilerin desteğiyle seçilen başbakanın, diğer parti liderlerinden gelen erken seçim talebi üzerine, 24 saat sonra istifa etmek zorunda kalması da.

Bu ülkeler kabile devletleri mi?

Kaldı ki, erken seçimin gelişmişlik veya geri kalmışlıkla ilgisi ne? Dahası, tam tersine erken seçimin, ihtiyaç duyulduğunda tereddütsüz başvurulan mekanizmalardan biri olarak, demokrasideki gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu söylemek dahi mümkün.

Bir diğer nokta: Kendisi normal vaktinden önce yapılan 3 Kasım 2002 erken seçimiyle iktidara gelmiş olan AKP iktidarındaki beş genel seçimden üçü de erken seçim oldu.

Biri 2007’de Meclise cumhurbaşkanı seçtirilmemesi krizi üzerine öne alınan 22 Temmuz, ikincisi AKP’nin 2015 7 Haziran seçiminde tek başına iktidarını kaybetmesi üzerine bir koalisyon kurdurtulmayıp altı ay sonra dayatılan 1 Kasım ve üçüncüsü 2018’de normal sürenin dolmasına daha bir buçuk sene varken yaptırılan 24 Haziran seçimleri.

Bunları yaparken kabile devleti miydik?

Eğer toplum istiyorsa seçim her zaman yapılabilir ve yapılmalı. Hele iktidar politikaları sebebiyle siyasetin tıkandığı dönemlerde.

Bugün böyle bir tıkanma ile karşı karşıya olan Türkiye’de erken seçim, CHP liderinin ifade ettiği gibi esnafın, işçinin, emeklinin, sanayicinin ve bütün Demokratların talebi.

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