"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Finale doğru

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Haziran 2019, Perşembe
31 Mart’ta sandıktan çıkan sonucun iktidar tarafından kabul edilmemesi üzerine tartışmalı bir YSK kararıyla gündeme gelen 23 Haziran İstanbul seçimine üç gün kala, yarışçılar son ataklarını yapıyorlar.

İmamoğlu ile Yıldırım’ın karşı karşıya geldiği TV buluşmasını herkes kendi meşrebine göre yorumladı. İktidar medyası yine kendi adayını parlatıp rakibini karalamaya devam etti, ama çoktandır süren tek taraflı yayın anlayışının artık izlenmez ve okunmaz hale getirdiği TV ve gazetelerdeki yorumların toplumda ne ölçüde mâkes bulduğu, Pazar akşamı sandıklar açıldığı zaman belli olacak.

Bunlar bir tarafa, sonuç ne olursa olsun, 17 yıl aradan sonra iki rakibin ekrana çıkıp kısıtlı bir formatta da olsa tartışmasını demokrasi adına bir kazanım olarak yorumlayanlar var.

Bu aynı zamanda şimdiye kadar “tek kale” olarak işleyen seçim süreçlerine 31 Mart İstanbul sonucuyla gelip 17 yıllık rutini derinden değiştiren yeni dengenin bir tezahürü.

Bu arada, iktidar medyasının tersine, bizzat Yıldırım’ın yakın çevresinden “Kaybettik, İmamoğlu’na başkanlığı hayırlı olsun” mesajları geldiğine dair iddialar dillendiriliyor.

İşin başında 23 Haziran’a 31 Mart’tan çok daha fazla asılacağı imajı veren, cami açılışında cemaatten oy isteyip rakiplerini oy hırsızlığıyla suçlamak ve Yenikapı’da “teravih mitingi” yapmak gibi örneklerle uğurladığı Ramazan’ın ardından, seçime iki hafta kala frene, beş gün kala yine gaza basan AKP Genel Başkanının son beyanları da manidar.

31 Mart’tan sonra da bir ara seslendirip sonra vazgeçer gibi olduğu söyleme tekrar dönen Erdoğan, İstanbul seçiminin o kadar da önemli olmadığını ima eden mesajlar veriyor.

“23 Haziran’da sadece başkan seçilecek ve vitrin değişecek. 39 ilçenin 25’i bizde. Mecliste çoğunluk bizde. Komisyonlar bizde. Parlamentosu, kabinesi, komisyonları olmayan bir başkan tek başına ne yapabilir ki?” anlamındaki sözleri bu yaklaşımın ifadeleri.

Bu tavır Cumhurbaşkanına yakışır mı, ayrı.

Peki, gerçekten dediği gibi mi olur? Yoksa İBB seçiminin kaybı, Erdoğan’ın çoktandır seslendirdiği “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözündeki kaygıyı, seçim sonrası tetikleyeceği zincirleme sonuçlarla doğrulayacak bir neticeyi beraberinde getirir mi?

Okunma Sayısı: 491
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih bu zulmü unutmayacak

    Mültecilerin sorunları unutulmasın

    Cumhurbaşkanına yetki kısıtlaması

    İmamoğlu: 23 Haziran'da sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek

    BM'den Türkiye'ye Kaşıkçı raporu için teşekkür

    Yemen’de, yardımlar aç çocuklara ulaşmıyor

    AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

    Bu nasıl adalet?

    İktidar bloğu çığı patlattı

    İnşaatta istihdam 531 bin azaldı

    Kayıp kuşaklar olmasın

    Mısır'dan BM ve Erdoğan'a Muhammed Mursi tepkisi

    'Hakimlerin özgürlükçü pencereden karar vermelerini sağlayacak adımlar atılmalı'

    BM: Veliaht Prens Selman Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

    İsrail güçleri tarafından darp edilen 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

    Libya'da havalimanına saldırı başlatıldı

    ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

    BM Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili raporu açıkladı

    Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Finale doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetme psikozu
    Genel

    Tarih bu zulmü unutmayacak
    Ahmet BATTAL

    Doğrucu Davud’un yolu
    Cevher İLHAN

    Seçimin yenilenmesi anaforu...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kur’ân oku bizim için
    Genel

    Mültecilerin sorunları unutulmasın
    Ahmet Cemil Çökren

    Âhirette idarecilerin durumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.