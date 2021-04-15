"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İstihbarat vesayeti demokrasiyle kırılır

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Nisan 2021, Perşembe
Almanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Bilim ve Politika Vakfının (SWP) dünkü yazımıza konu ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili raporunda MİT için yaptığı tesbit çok önemli. Sistem gerçekten MİT’e yaradı.

Bu noktada OHAL KHK’larından biriyle üniversiteden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, milletvekili seçilmeden önce söylediği “KHK’ları MİT hazırlıyor” sözü de, bu süreçteki istihbarat vesayetinin yasamaya bakan yönünü vurgulayan önemli ve çarpıcı bir örnekti.

Oysa demokratik işleyişte kanun tasarıları siyasî otoritenin talimatıyla ve onun belirlediği çerçevede bürokratlar tarafından hazırlanır. Oluşturdukları metin önce Bakanlar Kurulunda, sonra Meclisin ilgili komisyonlarında ve ardından Genel Kurulda enine boyuna tartışılıp müzakere edilir. Toplumun ilgili kesimleri de bu sürece katılır ve gerekirse katkı sağlar. Böylece kanunlar, her aşamada aktif ve yoğun katılım ve katkılarla geliştirilerek olgunlaştırıldıkları ve olabildiğince geniş bir mutabakata dayandırılabildikleri ölçüde isabetli, sağlıklı ve uzun ömürlü olurlar. 

Ancak emrivaki usulüyle hazırlanıp yürürlüğe konulan OHAL KHK’larında bu süreçler işlemediği için, uzun dönemlere yayılan çok yoğun bir problemler silsilesi biriktirildi.

Türkiye bu sıkıntıyı had safhada yaşıyor.

Mecliste yasalaştırılan KHK’lardan bazıları için AYM’nin vermeye başladığı iptal kararları bu hukuksuzluk düzenine karşı çok gecikmeli de olsa hukuk freninin galiba nihayet devreye girmekte olduğunu düşündürüyor.

Ama diğer tarafta, OHAL’in şeklen kalkmasının üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen Meclis hâlâ yasa kılıfında sunulan KHK dayatmalarına maruz kalmaya devam ediyor. Son örnekleri STK’lara kayyım ve güvenlik soruşturması ile ilgili düzenlemeler.

Güvenlik soruşturması teklifinde yaşananlar, teklifin ilk etapta muhalefetin reyleriyle reddedilmesi ve müzakerelerde—suç ve cezanın şahsîliğini çiğnediği için—en çok tepki çeken maddelerden birinin metinden çıkarılması ise, kamuoyunun etkinlik ve gücünü hissettirmesi ölçüsünde dayatmaları etkisiz kılarak sonuç almanın mümkün olduğunu gösteren tecrübeler olarak kayıtlara geçti.

İstihbarat vesayeti de demokrasiyle aşılır.

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor

    İsrail’in ezan hazımsızlığına tepki

    İhaleler AKP’li şirketlere

    Aşı reddi değil, aşı tereddüdü var

    Ghebreyesus: Salgında hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var

    'En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı'

    "Bugün Afganistan'daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik"

    ABD'nin Afganistan'dan 'tamamen geri çekilme' takvimi belli oldu

    MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili usul ve esasları belirledi

    Türkiye'de son 24 saat: Vaka sayısı 62 bini geçti

    Çok önemli bir emsal karar

    Patates, soğan, çeltik rakamları doğru değil

    Sokak kısıtlaması başladı

    İşte asgari geçim sonuçları

    Mesele merhamet değil, sadece adalet

    Akşener: İlk seçimde hesabını vereceksin

    Esnaf perişan

    Manevi öneme sahip ve kutsal bir ay

    AB, 1,8 milyar doz BioNTech-Pfizer aşısı almaya hazırlanıyor

    ABD'den BAE'ye F-35 satılmasına yeşil ışık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarat vesayeti demokrasiyle kırılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    “Meğer biz dâvayı değil, kendimizi zirveye çıkartmışız”
    Genel

    Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor
    Faruk ÇAKIR

    BM’den güzel teklif
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşrûtiyet diye geldiler; hürriyet ve meşrûtiyetin canına okudular
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Aşı reddi değil, aşı tereddüdü var
    Süleyman KÖSMENE

    Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.