"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kişiye endeksli dış politika...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Kasım 2019, Çarşamba
Erdoğan arada bir rest çeker gibi yaptığı, ama özellikle son dönemde “Münasebetlerimiz gayet iyi, bana karşı samimî ve dürüst” dediği Trump’la bugün yine buluşuyor.

Zikzaklı, gel-gitli bir süreçte, “Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyor” beyanı sonrası yapılan telefon görüşmesinde Trump’a “Siz Bağdadi’yi hallettiniz, biz de eşini ve bilumum aile efradını derdest ettik” dediği ve randevunun bu görüşmede kesinleştiği belirtildi.

Buluşmadan ne çıkacağını göreceğiz.

Son dönemde iktidarın yaklaşımı şu:

“Trump iyi, ama etrafı kötü. Söz geçiremiyor. Onu dinlemiyorlar. Aleyhimizdeki mesajları da üstündeki baskıyı azaltma amaçlı.”

Başkanlığa gelmezden önceki insafsız kapitalist imajı ve Müslüman karşıtı tutumu da bilinen Trump’a yönelik bu hüsnüzannın ayrıca tahlil edilmesi gereken bir tavır olduğu kaydımızı düşerek, ABD Başkanı hakkındaki azil sürecinin devam ettiği bir ortamda bu tavrın isabet derecesini de sorgulamalıyız.

Burada ayrıca üzerinde durulup tartışılması gereken çok önemli konulardan biri de devletler arası ilişkileri kişisel düzeyde götürmenin ne ölçüde doğru ve sağlıklı olduğu.

Devlet yöneticilerinin özel samimiyetleri, resmî ilişkiler için elbette ki artı bir özellik. Ama asıl ve kalıcı olan, kurumsal boyut. İlişkilerin kişilere endekslendiği hallerde neler olabileceğinin en tipik örneklerinden biri, bir zamanların Erdoğan-Esad samimiyetinin 9 sene içinde tam tersine çevrilmiş olması.

Trump söz konusu olunca ABD’nin kendi içinde güçlü kurallara bağlanmış bir demokrasi olduğu gerçeğini de unutmamalıyız.

Ki, son dönemde bu ülkeyle ilişkilerde peş peşe patlayan krizlerin tırmandırdığı derin gerilimde, bu gerçeğin gözardı edilmesinin büyük payı var. Meselâ ABD ile parlamentolar arası dostluk grubu niye kuruldu? Temsilciler Meclisinden o olumsuz kararların çıkmasını engelleyemeyecektiyse ne işe yarar?

Keza ABD kamuoyunda Türkiye için müsbet bir imaj meydana getirilemeyişinin altında yatan sebepler neler? Oralarda kendi “lobi”mizi bir türlü oluşturamazken milyonlarca doların akıtıldığı Musevî lobilerinden hayır gelmediği bir defa daha görülmedi mi?

Trump’a ümit bağlayarak işi götürme ısrarı bakalım daha ne gibi sonuçlar doğuracak?

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mavi Balina ölüme götürüyor

    336 akademisyen beraat bekliyor

    Ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin

    Kartpostallık manzaralar Edirne'den

    Ahmet Altan gözaltına alındı

    Bu gidişle cezaevleri esnafla dolar

    Açlık sınırının altında kaç aile var?

    Modern dünyada böyle bir suç yok

    'İntihar haberleri yüreğimizi dağladı'

    Annelerin eylemi 71. gününde: 'Yüreği yanık bütün anneleri davet ediyoruz'

    "15 Temmuz için şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?"

    MSB: Türk-Rus kara devriyesi kışkırtmalara rağmen devam ediyor

    Rusya, İdlib'de yine sivilleri hedef aldı

    Estonya'nın e-Oturum uygulamasına Türkiye'den büyük ilgi

    Millilere beraberlik yetiyor

    Yunanistan'da göçmenler ana karaya taşınıyor

    En çok ağaç dikme rekorunun sahibi hangi şehir oldu?

    "Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi"

    İngiltere, Rusya'ya suçladı: James Le Mesurier krizi büyüyor!

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda kuruma atama yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kişiye endeksli dış politika...
    Cevher İLHAN

    “Atatürkçülüğü AKP devraldı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaatle namazda gözden kaçanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmanın yararı yok; zararı çok
    Genel

    336 akademisyen beraat bekliyor
    Mustafa ORAL

    Âşıklar ölmez, fakat dünyalılar bilmez
    Risale-i Nur'dan

    Mikrobun gözünü tanzim eden Zat, seni ihmal etmez
    Faruk ÇAKIR

    Haydin namaza!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zikri çok boyutlu anlamak ve yapmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.