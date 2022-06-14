"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Said Nursî ve HDP’liler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Haziran 2022, Salı
Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu, Risale-i Nur kampanyasına dair bir paylaşımı sebebiyle hedefe koyanlar, onun Said Nursî için öteden beri tutarlı bir şekilde aynı fikirlere sahip olduğunu biliyorlar mı?

Milletvekili değilken Yeni Asya’ya verdiği mülâkattaki sözleri bunun örneklerinden biri: “Bediüzzaman’ın görüşlerini son derece önemli buluyorum. Getirdiği öneriler müthiş bir düşünce ortamının yerleşmesine vesile olacak, demokrasi ve sivil toplum anlayışını sağlayacak, kardeşliğin ve barışın olduğu bir anlayışın yeşermesine vesile olacaktı. Çok eza ve cefa gördü. Gelinen noktada ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı.” (27.10.16)

Gergerlioğlu’nu Risale-i Nur paylaşımı sebebiyle, milletvekili olduğu HDP’nin yönetimine şikâyet edenlere ise, partinin önde gelen bazı isimlerinin sözlerini hatırlatalım...

Prof. Dr. Mithat Sancar: “Bugün ben dâhil Said Nursî gibi değerleri öğrenemediysek bu sadece bizim kusurumuz değildir. Hafızasızlaştırma politikasının başarısıdır. Gerçek açılım demokratik çözüm için Risale-i Nur’un referans gösterilmesidir.” (Yeni Asya, 31.3.10)

Sırrı Süreyya Önder: “Said Nursî’nin bende çağrıştırdığı en belirgin husus, dinden devlete kadar hayatın her alanında egemen ve muktedirlerin statükosuna bir gün bile baş eğmeyen ve onu veri kabul etmeyen bir dava adamı olmasıdır.” (Yeni Asya, 23.3.10 eki)

Ahmet Türk: “Kürtler dünyanın en dindar halkıdır. Büyük âlimler yetiştirmiş bir halktır. Said Nursî Hazretleri Kürtlerin gururudur.”

Selahattin Demirtaş: “Bediüzzaman’ın külliyatını okudum diyemem, ama ilgiliyim, bir sürü şeyini okudum. Çok net bir duruşu var. Etkileyici bir yaşam tarzı var. Yazdıklarından çok yaşamı, mücadeleci kişiliği mirastır.”

Türk ve Demirtaş’ın bu sözlerini aktardığımız 31.12.15 tarihli “HDP Said Nursî’ye kulak versin” başlıklı yazımızda şöyle demiştik:

“HDP önde gelenleri ve mensupları Said Nursî’ye kulak verip onu gerçekten anlamış olsalardı siyasette HDP diye bir parti olmazdı. HDP’lilere düşen, hiç değilse bu noktadan sonra Bediüzzaman’ı tanıyıp anlamak için yoğun ve yaygın bir seferberlik başlatmak olmalı. Külliyatını okumadan onu doğru anlayabilmek asla mümkün değil...” 

(Teröre Said Nursî Çözümü kitabımız, s. 33-5)

Okunma Sayısı: 438
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'nin protokolü değiştirme girişimine AB'den sert tepki

    'İsrail'in hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı'

    Daha da fakirleştik... Kur arttıkça milli gelir azalıyor

    İsveç Başbakanı: Türkiye'nin endişelerini çözmeye çalışıyoruz

    ABD'de sıcaklık alarmı: 100 milyon kişi etkilenecek

    6’lı masadan yeni rapor

    Sonbaharda seçim olur

    'Uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden düşman İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz'

    Kurbanlık satışları azaldı

    Sel, dolu, hortum

    Sosyal medya kullanıcıları 70 milyonu aştı

    Böyle kriz görmedim

    Süte zam etikete yüzde 40 yansıdı

    Müküs Çayı'nda kaybolan Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor

    Yüksek Hızlı Tren’e 4. zam

    ABD'de salgın sebebiyle 1 milyon 11 bin 277 kişi öldü

    Ankara'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    Demokrasi ve hukuk olmadan ekonomi kurtulmaz

    Macron: Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdi

    Biden: Zelenskiy, Amerikan istihbaratını duymak istemedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve HDP’liler
    Ahmet BATTAL

    Koşan marşa karşı duran marş
    Genel

    Daha da fakirleştik... Kur arttıkça milli gelir azalıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Biz yaptık” kara propagandası
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberi (asm) uyaran sûre: Abese Sûresi
    Risale-i Nur'dan

    Mübarek nisâ taifesi, fıtraten yüksek ahlâka menşe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Haliddin Başaran Ağabey
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ın zamanla değişen statüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.