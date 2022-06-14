Said Nursî ve HDP’liler

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu, Risale-i Nur kampanyasına dair bir paylaşımı sebebiyle hedefe koyanlar, onun Said Nursî için öteden beri tutarlı bir şekilde aynı fikirlere sahip olduğunu biliyorlar mı?

Milletvekili değilken Yeni Asya’ya verdiği mülâkattaki sözleri bunun örneklerinden biri: “Bediüzzaman’ın görüşlerini son derece önemli buluyorum. Getirdiği öneriler müthiş bir düşünce ortamının yerleşmesine vesile olacak, demokrasi ve sivil toplum anlayışını sağlayacak, kardeşliğin ve barışın olduğu bir anlayışın yeşermesine vesile olacaktı. Çok eza ve cefa gördü. Gelinen noktada ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı.” (27.10.16)

Gergerlioğlu’nu Risale-i Nur paylaşımı sebebiyle, milletvekili olduğu HDP’nin yönetimine şikâyet edenlere ise, partinin önde gelen bazı isimlerinin sözlerini hatırlatalım...

Prof. Dr. Mithat Sancar: “Bugün ben dâhil Said Nursî gibi değerleri öğrenemediysek bu sadece bizim kusurumuz değildir. Hafızasızlaştırma politikasının başarısıdır. Gerçek açılım demokratik çözüm için Risale-i Nur’un referans gösterilmesidir.” (Yeni Asya, 31.3.10)

Sırrı Süreyya Önder: “Said Nursî’nin bende çağrıştırdığı en belirgin husus, dinden devlete kadar hayatın her alanında egemen ve muktedirlerin statükosuna bir gün bile baş eğmeyen ve onu veri kabul etmeyen bir dava adamı olmasıdır.” (Yeni Asya, 23.3.10 eki)

Ahmet Türk: “Kürtler dünyanın en dindar halkıdır. Büyük âlimler yetiştirmiş bir halktır. Said Nursî Hazretleri Kürtlerin gururudur.”

Selahattin Demirtaş: “Bediüzzaman’ın külliyatını okudum diyemem, ama ilgiliyim, bir sürü şeyini okudum. Çok net bir duruşu var. Etkileyici bir yaşam tarzı var. Yazdıklarından çok yaşamı, mücadeleci kişiliği mirastır.”

Türk ve Demirtaş’ın bu sözlerini aktardığımız 31.12.15 tarihli “HDP Said Nursî’ye kulak versin” başlıklı yazımızda şöyle demiştik:

“HDP önde gelenleri ve mensupları Said Nursî’ye kulak verip onu gerçekten anlamış olsalardı siyasette HDP diye bir parti olmazdı. HDP’lilere düşen, hiç değilse bu noktadan sonra Bediüzzaman’ı tanıyıp anlamak için yoğun ve yaygın bir seferberlik başlatmak olmalı. Külliyatını okumadan onu doğru anlayabilmek asla mümkün değil...”

(Teröre Said Nursî Çözümü kitabımız, s. 33-5)

