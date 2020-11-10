Trump’tan kalanlar

Seçimi takip eden beş günlük çekişmeli bir sürecin ardından başkanlığı kaybeden Trump için yazdıklarımızdan bazı örnekler:

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* ABD Başkanının, Büyükelçiliğini “ebedî Yahudi başkenti” diyerek Kudüs’e taşıma kararıyla yeni ve dehşetli bir fitnenin daha fitilini ateşlediği günlerde çekilen “Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun?” restinin üzerinden çok geçmedi, NATO zirvesinde o restle hiç örtüşmeyen çok daha farklı görüntüler verildi: Erdoğan, Merkel’le ikili görüşmeye giderken Trump’la samimi bir şekilde tokalaştı. Trump, Erdoğan’ı işaret ederek, ‘İşte kazanan adam. Onu seviyorum. En iyi ve en kolay anlaştığım adam’ dedi. (Sabah, 13.7.18)

Sonra ‘Eurasia Group’ isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer’ın paylaştığı anekdot:

Trump NATO zirvesinde liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Birçoğu ‘Parlamentoya sormak zorundayız. Size “Tamam, daha fazla harcayacağız” diyemeyiz. İzlememiz gereken yasal bir süreç var’ dediler. Gürcistan ve Ukrayna liderlerinden, konuşmalarının ortasında toplantıdan çıkmaları istendi. Trump çok sinirlendi. ‘Tamam, sizinle işimiz bitti’ dedi. Ardından Erdoğan’a döndü, ‘Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor’ dedi ve onunla yumruk tokuşturdu. (gazeteler, 17.7.18) (20.7.18 tarihli yazımızdan.)

* Trump, “Engin ve eşsiz bilgeliğimle tayin ettiğim limitleri aşarsanız ekonominizi mahvederim” tehdidinin ardından, (Barış Pınarı harekâtı için) “Bu saldırıyı desteklemiyoruz ve bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye’ye ilettik” diyor. (11.9.19 tarihli yazımızdan)

* Trump, iktidar tarafından hâlâ cevabı verilmemiş olan skandal mektubunda “Aptallık etme” dediği Erdoğan için sonraki beyanlarında “Benim dostum, harika bir lider, çok iyi ilişkilerimiz var” demeye devam ederken, Erdoğan’ın alttan alan tavrı sürüyor. Kudüs provokasyonu “unutuldu.” Erdoğan Trump için “Benimle münasebetlerinde samimî ve dürüst” diyor... (6.11.19 tarihli yazımızdan.)

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Ve AKP’nin, yeniden kazanmasını çok istediği Trump gitti, Biden geldi. Bakalım, onunla neler yaşanacak?

Hayırlısı olsun diyelim.