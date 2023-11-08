TÜYAP izlenimleri

Bini aşkın yayınevinin iştirakiyle Türkiye’nin en büyük kitap fuarı özelliğini kazanan TÜYAP Fuarlarının 40.’sında Yeni Asya Neşriyat olarak biz de vardık ve fuarın son günündeki imza programına katıldık.

Mesafenin uzaklığına, trafiğe ve gittikçe derinleşen ekonomik krize rağmen yoğun bir katılımın olduğunu gördük.

Bilhassa ekonomik krize, alım gücündeki düşmeye ve ilaveten hızla yaygınlaşan dijitalleşmeye rağmen kitaba gösterilen ilginin canlılığını devam ettirmesi ümit vericiydi.

Ve böyle büyük bir fuarda İstanbul okurlarımızın gayret ve katkılarıyla gerçekleşen temsilimiz, diğer fuarlarda olduğu gibi, başlı başına önemli bir hizmet hamlesiydi.

Böylece Risale-i Nur’un ve medyadaki dili olan gazetemiz Yeni Asya’nın bayrağını TÜYAP salonunda da dalgalandırmış olduk. Üstadın “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” sözündeki mana bir kez daha tahakkuk etti.

Risale-i Nur’dan, Bediüzzaman’dan, Yeni Asya’dan ve yayınlarımızdan haberi olmayan çok sayıda insana gazetemiz, Üstadı ve Risaleleri tanıtan broşürümüz, dergilerimiz takdim edildi; teşekkür edip “Okuyacağım” diyerek aldılar. Standımıza gelen birçok ziyaretçi de Risale-i Nur başta olmak üzere ilgi alanlarına giren yayınlarımızdan aldı.

Bu arada özellikle en başta çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik yayınlarımızı arttırmamız ve çeşitlendirmemiz gerektiği noktasında öteden beri dile getirilen taleplerin isabetini orada da yakinen görme imkânı bulduk. Birçok genç anne-babanın daha iki-üç yaştan itibaren çocuklarına hitap eden ve iman hakikatlerini anlatan yayınları ısrarla aradıklarını müşahede ettik.

Katıldığımız her fuarda olduğu gibi, süreç ve KHK mağdurları TÜYAP’ta da standımıza yoğun ilgi gösterdi. İmkânı olanlar bütçelerine göre yayınlarımızdan tercih ettiklerini alıp imzalatırken, sırf teşekkür ve dualarını iletmek için geldiklerini söyleyenler ve gözyaşları içinde hislerini dile getirenler de oldu.

Keza ilk Yazıişleri Müdürümüz Sabahaddin Aksakal gibi, Anadolu yakasındaki evinden kalkıp birkaç vasıta değiştirerek ve saatlerce yol kat ederek fuara gelen çok fedakâr ve samimi dostlarımızı da standımızda ağırladık.

Sonuç olarak, İstanbul hizmetlerimiz açısından çok hayırlı, feyizli, verimli ve bereketli bir organizasyonu daha geride bırakmış olduk.

Emeği ve katkısı olanlar başta olmak üzere bütün ziyaretçilerimize tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyor; “Hep birlikte daha nice yeni hizmet hamlelerine” diyoruz.