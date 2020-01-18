"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Veziroğlu’dan Bediüzzaman’a

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Ocak 2020, Cumartesi 00:10
Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun Avrupa, Güney Amerika, Arap ve Güneydoğu Asya Birlikleri ile ilgili sözlerini aktarmıştık.

Bu gibi birliklerin dünya hükümetini kuracaklarını, savaşların biteceğini ve kaynakların silaha değil, kalkınmaya tahsis edileceğini belirten Veziroğlu “Dünya cennet olacak” diyordu.

Hele dünyanın şimdiki vaziyetinde gerçekleşmesi son derece zor görünen bir ütopya.

Ama bunu hedef ve ideal edinen nesiller yetiştirilebilse elbette hayal olmaktan çıkar. 

Nitekim Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra projesi ve Risale-i Nur’la başlattığı hizmet, böyle bir idealin nasıl hayata geçirilebileceğinin en canlı, orijinal ve müşahhas örneği.

O projenin uluslararası boyutta vereceği muhteşem neticeleri ifade ederken “Felsefeyi dinle, Avrupa medeniyetini Kur’an’la barıştıracak” diyerek cihanşümûl bir vizyon ve perspektif ortaya koymuştu Said Nursî.

Keza “Avrupa ikidir” dedikten sonra İsevîlik din-i hakikîsinden ve İslamdan aldığı feyizle adalet ve hakkaniyete ve insanlığa fayda verecek fen ve sanatlara hizmet eden birinci ve müsbet Avrupa’ya nazarları çevirirken de.

Aynı şekilde “Müslümanlar ve Hıristiyanlar aralarındaki ihtilâf konularını bir kenara bırakıp ortak düşmanları olan dinsizlik ve ahlâksızlığa karşı ittifaka muhtaçlar” derken de.

İslam birliğinin dünya siyasetindeki formülünü “cemahir-i müttefika-i Amerika” benzeri bir yapı ve model olarak tarif ederken de.

Bu parçaları birleştirince ortaya çıkan resim, Prof. Veziroğlu’nun önerdiği küresel modelle çok örtüşen bir nitelik arz ediyor.

Ancak Veziroğlu’nun sıraladığı birlikler içinde maksada en uygun ve başarılı olma şansı en yüksek olanı, demokrasi ve hukuk değerleri üzerine inşa edilen Avrupa Birliği.

Said Nursî’nin referans gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri modeli de aynı şekilde.

Bu iki birliğin gücü, kendi içlerinde kişi hak ve özgürlüklerini sağlam güvencelere bağlamış, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini tam olarak hâkim kılmış olmalarından geliyor.

Peki, diğer birlikler niye aynı güç ve etkinliğe sahip değil? Çünkü üyeleri olan devletlerin demokrasi ve hukuk alanında çok ciddî sorunları var. Hele Arap ülkeleri ya tek adam rejimleri veya askerî diktatörlüklerle yönetiliyor. Bu da birlik olmalarını engelliyor.

Oysa birliğin şartı adalet ve hürriyet...

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet sistemi yaralandı

    Gelecekte ‘iş’ler değişiyor

    Karne sevinci kaygıya dönüşmesin

    Ayasofya için sempozyum

    45 milyon insan açlığa mahkûm

    Türkiye’deki eğitim sistemi bildiğiniz gibi

    "Uçak sesi, kaybettiğim evlatlarımı, toprağımı ve acılarımı hatırlatıyor''

    Hilmi Balcı yaşadığı zor saatleri anlattı

    Gözler Berlin'deki Libya Konferansı'na çevrildi

    2 günde 13 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    350 bin kişi sınırda

    Rekabet Kurulu'ndan 4 kargo şirketi hakkında karar

    Şehitlerimizi duâlarla uğurladık

    'O koridorda ciddi sıkıntılar var'

    İTÜ Rektörü Karaca'dan Doğa Koleji'ne ilişkin açıklama

    Bakanlıktan Kanal İstanbul ÇED raporuna onay

    'Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir'

    Macron: Orta Doğu'ya uçak gemisi göndereceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet sistemi yaralandı
    Ahmet BATTAL

    Faiz meselelerinde ana noktalar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Veziroğlu’dan Bediüzzaman’a
    Cevher İLHAN

    “Kanal muamması”nın içyüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gelecekte ‘iş’ler değişiyor
    Risale-i Nur'dan

    Kader ve cüz-î ihtiyârî niçin var?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın şehid akraba ve talebeleri
    Genel

    Türkiye’deki eğitim sistemi bildiğiniz gibi
    Sebahattin YAŞAR

    Hizmetle gelen keyif; ‘Yap bir kahve!’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.