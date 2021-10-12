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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Evlâdıma...

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
12 Ekim 2021, Salı
Rabbimin bahşettiği güzel nimete elhamdülillah kavuştum.

Duygularımı aktarmak, gelmesini heyecanla beklediğim evlâdıma hatıra olarak birkaç kelâm etmek istiyorum. İnşaallah ileride okuyarak hislerime tercüman olacak. 

Canım kızım. Seni Allah’ın bir emaneti olarak her an bağrıma basacağımı bilmeni isterim. Elbette büyüyeceksin, ama ben her zaman seni dosdoğru yetiştirme gayreti içerisinde olacağım. Bildiklerimi aktaracağım, bilmediklerimi beraber öğreneceğiz. Önümüzde epey yol var, bu yolda birbirimize ışık olacağız inşaallah.

İsmin gibi Cennetin Meva’sını şimdiden hayatımıza getirdin. İnşaallah hayatın boyunca da sığınacak en güzel yerimiz olacaksın. Birbirimizde ferah bulacağız. Sayende birçok şeyi öğreniyoruz. Ve bu yolculuğumuz boyunca eminim çok daha fazlasını öğreneceğiz. 

Annelik insana en güzel duyguları yaşatıyor gerçekten. Evlâdını dokuz ay görmeden sevmek, içinde büyütmek, karşılıksız sevmenin ilk adımlarıymış meğer. Şefkat gibi güzel bir duyguya sahip olduğumu düşünürken, ne kadar eksik kaldığımı seninle fark ediyorum. Bununla birlikte büyük sorumluluklar da yüklüyor tabi ki. En başta duygularımızı doğru istikamette kullanmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Bu da, terbiye ve telkinlerle zamanla olacak inşaallah.

Sevgi, saygı, şefkat, merhamet gibi değerleri yaşayarak vermeye çalışacağım. Şefkati sadece evlâtlarına değil, tanımadığı insanlara dahi gösteren annemden aldığım derslerle bu duyguları en doğru şekilde yansıtma gayretinde olacağım. Emanetimi iyi yetiştirmek ve emek emek işlemek için önümde uzun yıllar olacak inşaallah. 

Bu yolda bir kız yetiştirmenin bir aile yetiştirmek olduğunu söyleyen babamı da unutmayacağım. Onun üzerimizde çok emeği var. Anne-babanın evlâtlarını yetiştirme yolculuğunda gösterdiği birlik ne kadar kıymetliymiş. Bunu zamanla daha iyi anlıyorum. İkisinin vazifeleri farklı elbet. Ama bir evlâdın anneden ve babadan ayrı ayrı alması gereken değerler var.  

Şefkati ve merhameti en güzel timsali olan annelerimizden, cesareti ve güveni otoriteyi sağlayan babalarımızdan alamazsak, sağlam şahsiyetlere bürünemiyoruz ne yazık ki. Bunu evlâtlarımızdan esirgememek için güzel yatırımlar yapmamız gerekiyor. Hayatımda aldığım en kıymetli hediyeyi de bu şuur ve itikad ile yetiştirmeye çalışacağım. 

Velhasıl, nimeti verene şükür olsun diye duâlarla büyüteceğim seni güzel kızım, narin yapını incitmeden. 

Sağlıkla, imanla ve Nurla yaşa inşaallah.

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