"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Evlilikte mutluluk

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
10 Haziran 2022, Cuma
Her insanın temel gayesi mutlu bir hayat sürmektir. Bunun için çalışır, emek verir.

Evlilikte mutlu olmak için de, ayrı bir gayret gerekiyor. Kadın-erkek fıtratına uygun davranışları sergiler ve muhafaza ederse, mutluluk kaçınılmaz olacaktır. Allah’ın emri peygamberin kavli ile çıkılan bu yolda, karşılıklı sevgi-saygı ile Allah’ın rızası gözetildiğinde, saadet-i dareyne mazhar olunacaktır inşaallah.

Hiç kimse kusursuz değildir. Muhakkak eksik olduğumuz noktalar var. Önemli olan, bunların farkına varıp değişime açık olmaktır. Her zaman eksiklerimizi tamamlama gayretinde olabilmeliyiz. Bu itinayı gösterdiğimizde, daha tesirli ilişkiler kurulacaktır. Bu sadece evliliklerde değil, insanlar arası ilişkilerde de böyledir. Hataları yüze vurmak, kötü sonuçlara götürebiliyor.

Ruh halimize göre bazen düşük modlarda olabiliriz. İyi günde, kötü günde eş olmak, bu durumlarda idare etmeyi gerektiriyor. Bir taraf ateş olduğunda diğer taraf su olmalı telkinleri boşuna söylenmiyor. Bunu demek kolay elbette. Öfke anında sakinleşmek de bir o kadar zor. Ama mümkün inşaallah. Öfkeyi dizginlemek, orta yolu bularak istikamette kalmak için biraz gayret gerekiyor. Bediüzzaman, zulüm ve haksızlıklara sebep olmamak için gadap ve öfkenin orta yolda, itidalli kullanılması gerektiğini söylüyor. Gereksiz öfkelenmemeli, öfkeli durumlarda kırıcı, üzücü kelimelerden kaçınılmalıdır. Bu durumlarda hadis-i şerifte denildiği gibi abdest almak, yer değiştirmek, susmak tavsiye ediliyor. 

Toplumu bozmaya çalışan gruplar, evvela aileden başlıyor. Kişilerin aile içindeki rollerini unutturarak eşlerin arasına büyük engeller koyabiliyor. Sosyal hayatta yorulan fertler, ailelerine zaman ayıramıyor. Tahammül seviyeleri düşüyor. Bu noktada asıl vazifelerimizi unutmadan aile hayatının manevi bir cennet olduğunu hatırlayarak ferahlamak gerekiyor.

Risale-i Nur’da “İnsanın hususan müslümanın tahassungahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır”1 diyor. Bu cennet hayatını malayani işlerle bozmamalı, bizleri muhafaza eden aile hayatımıza sığınmalıyız.

Aile hayatını ayakta tutan ise kadın ve erkeğin rolleridir. Herkes vazifesini layıkıyla yapar, aralarındaki muhabbeti baki tutarsa, birliktelikler mutlu mesut devam eder. Evi alakadar eden işlerde, çocuk bakımında anne babanın yardımlaşarak ilerlemesi aile birliği açısından önemlidir. İhtiyaç halinde eşlerin birbirine yardım etmesi, evlilikte dayanışma ve kaynaşma duygularını artırır. Her iki taraf için de destek görmek ruhsal, fiziksel sağlık için gerekiyor. Hz. Aişe (ra), Peygamberimizin (asm), kendi işini kendi görmekten hoşlandığını söyler. Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: ‘Her mümin taşıyabiliyorsa kendi yükünü kendi taşısın’ derdi.”2

Eşleri bir şeyleri yapmaya zorunlu tutmak ile güzellikle, nazikçe destek olmak arasında epey fark var. Bazen sadece yumuşak sözler ile yanında olmak bile yetebiliyor. İnsan acizdir, daraldığı zamanlarda bir çift tatlı söz, sıcak bir bakış arıyor. Bu davranışları göstermek eşler için vicdani bir sorumluluktur. En esaslı hasleti sadakat ve emniyet olan kadınlar, yeterli ilgi ve muhabbeti aldıklarında yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Bu noktada hanımların hakkını gözetmek gerekir. Erkekler de aynı şekilde ilgi ve sevgiye muhtaçtır. Ancak himaye ve merhameti gereği ilk adımı attığında iki taraf da memnun olacaktır. Kadın için emniyetli bir ortam oluşturan bu durum hürmet ve sadakati getirecek, aileler böylece huzurun kapısını açacaktır.

Mutlu bir yuva kurmak ve bunu ebedi alemlere götürmek, büyük fedakârlıklar istiyor. Erkek-kadın bellli olgunluğa ve ehliyete sahip olduklarında bu yolculuğa çıkmalıdır. Sabır ve gayret ile devam ettiğinde neticesi de inşaallah Cennet oluyor. Aile fertleri hürmet, muhabbet, sadakat, saygı, şefkat ve merhamete sıkı sıkı sarılırsa, evlilikler mutlu mesut ebediyete ulaşacaktır.

Dipnotlar:

1) Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, s. 326.

2) Tirmizi, Şemal-i Şerif Tercümesi, s. 295.

Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar politikalarıyla fakir daha fakir zengin daha zengin

    İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu

    Maliye Bakanlığından yeni duyuru: 'Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi' uygulaması

    Ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'teki mahkemeden 3 yabancı askere idam cezası

    İngiltere'de yılın futbolcusu Muhammed Salah oldu

    Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

    Belçika, sömürge dönemi için Kongo'dan yine özür dilemedi

    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Dünya ciddi bir krizin eşiğinde

    ‘Aile diş hekimliği’ geliyor

    15 aboneden 1’inin doğalgazı kesiliyor

    Terör iftirası AB’den döndü

    Müslüman olan futbolcu Yakubu ismini aldı

    Faiz lobisine çalışıyorlar

    Süt zammı esnafı da vurdu

    Yumurtacılar: Batıyoruz

    Kira kavgaları daha da artar

    Liyakatın olmadığı yerde devlet çürümeye başlar

    Sivil darbe zihniyetini reddediyoruz

    Enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor

    En Çok Okunanlar

    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Evlilikte mutluluk
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenli seçim, kararlı seçmen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İman davetini siyasete ezdirmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir vatan derdi birikti küçücük bir karada
    Süleyman KÖSMENE

    Başkasının böbreğini kullanmak
    Cevher İLHAN

    “Ecnebi projeleri”ne taşeronluk!
    Genel

    İktidar politikalarıyla fakir daha fakir zengin daha zengin
    Genel

    İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
    Fatih Yokuş

    Dinden soğutanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.