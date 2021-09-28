Afyonkarahisar Kitap Fuarı’ndayız

Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliği, Valilik ve Belediye marifetiyle düzenlenen Afyokarahisar 3. Kitap Fuarındaki yerini aldı.

Çok güzel bir organizasyonla açık bir alanda icra edilen kitap fuarı kitap severlerden büyük ilgi görüyor. Asrın dertlerine manevi devalar sunan Risale-i Nur eserleri ise yeni her fuarda olduğu gibi aranan, sorulan ve okunan kitaplar arasında. Fuar tecrübesi ile tanınan Osman Yiğit ve beraberindeki Muhammed Balpetek’in özel tanıtımları ise standımıza ayrı bir hareketlilik katıyor. Her yeni günde yeni bir hikâye ortaya çıkıyor. Güzelliklerin artacağı, olumlu gelişmelerin çoğalacağı gözlemleniyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarihisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in fuara verdiği özel bir önem dikkat çekiyor.

Dergilerimiz fuarda

12. Uluslararası Dergi Günleri başlıyor. 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Tarihî Sirkeci Garı’nda Asım Gültekin anısına düzenlenecek dergi günlerinde yurt içi ve yurt dışından yüzlerce dergi, şair, yazar, konferanslar ve dahası kapılarını açıyor. Yeni Asya Neşriyat Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, “Yeni Asya dergi grubu olarak 4 dergimizle fuara iştirak ediyoruz. Okurlarımızı bekliyoruz” duyurusunu yaparak, 29 Eylül’ü iple çeken okurlar için süprizlerin olacağı müjdesini verdi.