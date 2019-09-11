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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ahilik, dürüstlük ve sanatın birleşmesidir

11 Eylül 2019, Çarşamba 20:06
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, “Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir” dedi.

Ahiliğin başşehri Kırşehir’de gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası Kutlamalarının resmî program hazırlıkları tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) iş birliğinde hazırlanan kutlamaların resmi programı, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. faaliyetler çerçevesinde Ahi Evran-ı Veli’nin Ahi Evran Camii içindeki türbesi de ziyaret edilecek. Aynı gün, kortej yürüyüşünün ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde kutlamaların resmî açılış programı düzenlenecek.

Bu kültürü tanıtmak için gayret göstereceğiz

Altı gün sürecek faaliyetler kapsamında Ahiler Çarşısı’nda Kırşehir Alışveriş Festivali, fotoğraf sergisi, kitap fuarı açılışları, yöresel yemek yarışması yapılacak, konser verilecek. Faaliyetlerin her günü Anıt Meydanı’nda ziyaretçilere geleneksel Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yazılı açıklamasında, yurt içi ve yurt dışından Ahiliğe gönül veren herkesi 32. Ahilik Haftası Kutlamalarına dâvet etti.  Kutlamaların Kırşehir merkez olmak üzere Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Akın, ana kutlama merkezinin Ahiliğin başşehri Kırşehir olduğunu söyledi. Kırşehir’deki faaliyetlerin, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlandığını hatırlatan Akın, şunları kaydetti: “Anadolu insanının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için ev sahibi olmanın bilinci ile etkinliklere katılarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde olacağız. Ahilik geleneğimize sahip çıkmak ve Kırşehirimizin adını duyurmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.”

 

AA

Etiketler: kırşehir, ahilik teşkilatı
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