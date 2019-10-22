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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Azmin fırçası

22 Ekim 2019, Salı 19:27
Yozgat’ta elleri ve kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırçayla 103 yağlı boya tablo yapan bedenÎ engelli Narin Işık’ın çalışmalarından oluşan sergi açıldı.

Yozgat’ta ağzıyla tuttuğu fırçayla yağlı boya tablolar yapan engelli Narin Işık, 103 eserden oluşan ikinci şahsî sergisini açtı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan bedenî engelli Işık’ın (52) elleri ve kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırçayla yaptığı 103 yağlı boya tablodan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Celal Köse, Işık’ın açtığı serginin çok önemli olduğunu söyledi. Serginin Işık’ın azmini gösterdiğini ifade eden Köse, “Narin Hanım, pek çoğumuzun el becerisini kullanarak yapamadığını yapmış. Narin Işık azmetmiş, gayret etmiş yüzden fazla eseri şehrimize kazandırmış. Yozgatlı kardeşlerimizi sergiye dâvet ediyoruz.” dedi. 

Azimli birisi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli Neşeli de Işık’ın açtığı serginin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan vatandaşları rehabilite etmek için çeşitli kurslar düzenlediklerini anlatan Neşeli, “Burada kalan vatandaşlarımızın bazıları resim, bazıları yakma tekniğiyle güzel eserler çıkartırken bazıları da örme ile zamanlarını değerlendiriyor. Narin Işık, azimli birisi. O da ağzıyla resim yapıyor.” diye konuştu.

İçimdeki güzellikler

Narin Işık da ikinci şahsî sergisini açtığını, içindeki güzellikleri yansıtmak ve sesini dünyaya duyurmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bedenim tamamen bitik, beynim ve ruhum yaşıyor. Şu anda sergide 103 eserim var. 11 yıldır resimle uğraşıyorum. Resim yapmak bana huzur, rahatlık veriyor. Resimleri ağzımla yapıyorum. Zor, ama severek yaptığım için buna değiyor.” Engellilere seslenen Işık, “Engelliler kendi kafalarında istediği huzuru oluşturabilir. Bir hedef seçip kendini ona odaklayabilir. Ben neden böyleyim dememeli, ileriye doğru yürümeli insan. Bedenimle değil, beynimle yürüyorum.” ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: azim
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