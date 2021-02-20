Bir salgın dönemi romanı: Sırlar Kalesi

Başarılı Sanatçı Ahmet Şafak 7. Romanı Sırlar Kalesi ile kitapseverlerin karşısına çıktı. Okuyucusunu zamanda yolculuğa davet eden Şafak, günümüz bakış açısıyla Türkler’in Anadolu’ya gelişini, sosyal teşkilatlanma kültürüyle ele alıyor.

Salgın süreciyle birlikte konserlerine ara veren sanatçı-yazar Ahmet Şafak, son zamanlarda yazar kimliğiyle ön plana çıkarak kitap yazmayı da sürdürüyor. Son kitabı “Hem Okudum Hem Yazdım”la kültür, sanat ve edebiyat dünyamızı, yüz yıllık zaman diliminde inceleyen Şafak, “Sırlar Kalesi” ile fantastik bir romana imza attı.

Yeni kitabıyla ilgili konuşurken, Türkiye’de yeni bir edebiyat ikliminin oluşması gerektiğini ifade eden Şafak, Türk edebiyatının bireyselleştiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Edebiyattaki kozmopolitleşmenin mefhum-u muhalifi, yani karşıtı, milli tezli edebiyattır. Edebiyat hayatın izini sürer. Yeni edebiyat iklimi, yeni okur demektir. Demek ki yeni bir okur profili inşa etmeliyiz. Şiirin, romanın, hikâyenin tartışılıp benimseneceği yeni bir iklim… Daha güzele, daha iyiye ulaşabilmek için okuyucunun tenkit etmesi lazım. Sosyal medyada kitaplarımı okuyanların paylaştığı düşünceleri okuyor ve önemsiyorum” dedi.

Edebiyatın medyası dergilerdi

Eski dönemlerde edebiyatın bir medya gücü olduğunu hatırlatan Ahmet Şafak, ünlü yazarlara da değinirken, “Eskiden edebiyatın medyası dergilerdi. Hâlâ da öyledir. Yazarlar da okurlar da dergilerde yetişirdi. Yeni Peyami Safalar, Ömer Seyfettinler için kitapların, eserlerin tartışılması, edebiyatçıların sanat ikliminde hazırlanması ve edebiyat medyasında tanıtılması gerekir. Gazetelerin, televizyonların kitaba daha fazla yer ayırması, köşe yazarlarının, programcıların kitap, yazar, şair tanıtımı ve tenkidi yapması gerekir” diye konuştu.