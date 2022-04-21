ŞİİR - A. KADİR ŞAHİN
Dünya yalan ile dolsa,
Tek başına bile kalsa,
Dağlar vari engel olsa,
Aşar bizim Yeni Asya.
Gariplerin gazetesi
Dürüstlüğün tek adresi
Mazlumların gerçek sesi
Coşar bizim Yeni Asya.
Yılanları erken sezer,
Küçükken başını ezer,
Yalnız doğruları yazar,
Yaşar bizim Yeni Asya.
Haksızların karşısında
Haklıların hep yanında
Basın yayın meydanında
Baş er bizim Yeni Asya.
Mazlumlar masumlar ağlar
Mahzun gönülleri dağlar
Hakikat aşkıyla dolar...
Taşar bizim Yeni Asya.
Kimsenin hakkını yemez,
Kimseye iftira etmez,
Gece demez, gündüz demez,
Koşar bizim Yeni Asya.
A. KADİR ŞAHİN