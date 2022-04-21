ŞİİR - A. KADİR ŞAHİN

Dünya yalan ile dolsa, Tek başına bile kalsa, Dağlar vari engel olsa, Aşar bizim Yeni Asya. Gariplerin gazetesi Dürüstlüğün tek adresi Mazlumların gerçek sesi Coşar bizim Yeni Asya. Yılanları erken sezer, Küçükken başını ezer, Yalnız doğruları yazar, Yaşar bizim Yeni Asya. Haksızların karşısında Haklıların hep yanında Basın yayın meydanında Baş er bizim Yeni Asya. Mazlumlar masumlar ağlar Mahzun gönülleri dağlar Hakikat aşkıyla dolar... Taşar bizim Yeni Asya. Kimsenin hakkını yemez, Kimseye iftira etmez, Gece demez, gündüz demez, Koşar bizim Yeni Asya. A. KADİR ŞAHİN

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