Bursa Bediüzzaman Mevlidi bugün

BURSA ULU CAMİ’DE ÖĞLE NAMAZI SONRASI OKUTULACAK MEVLİDE DAVETLİSİNİZ.

Süleyman Çelebi’ye, mevlidi yazdıran sır (Bursa Bediüzzaman mevlidi) Bursa Yeni Asya Derneğinin düzenlediği geleneksel “Bediüzzaman Mevlidi” bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami’de okutulacak ve dua edilecek. Mevlide Bursa şehir merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım olması bekleniyor.

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