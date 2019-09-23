Dili olmayan millet yaşayamaz

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler, Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 8. Sancaktepe Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluştu.

Türkiye’de en mühim meselelerin başında okumamanın geldiğine ve cahiliyetin okumakla aşılabileceğine vurgu yapan Bakiler, şöyle konuştu: “Bir milletin meydana gelmesinde dilin ve dinin çok büyük önemi vardır. Bu iki kaynaktan bana göre önce dili dikkate almalıyız. Çünkü dil olmazsa din de olmaz. Bunu sadece ben söylemiyorum, sevgili Peygamberimiz de söylüyor. Ona bir gün ‘Din nedir?’ diye sorduklarında ‘Din nasihattir.’ buyurmuş. Doğru, din nasihattir ama biz bu nasihati ne ile yapacağız? Elbette ki rahat, zengin bir dille. O bakımdan dil birinci planda tutulmalıdır. Dili olmayan milletlerin yaşaması mümkün değildir.”