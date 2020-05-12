Dünyaya tanıtılacak

İslami güzel yazı sanatı "hüsn-i hat"ın dünyaya tanıtılması için 10 dakikalık film hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca Camisi ile İstanbul'un tarihi mekanlarından görüntülerin yer aldığı filmde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Mürekkebin İzi" adlı sergide teşhire sunulan el yazması Kur'an-ı Kerim görüntüleri de bulunuyor.

Filmde, yüzlerce yıllık hüsn-i hat sanatının incelikleri aktarılırken Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri'nden, klasik kitap sanatçısı, hattat Uğur Derman ile hattatlar Hasan Çelebi ve Fuat Başar'ın da anlatımlarına yer veriliyor.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan, yaklaşık 10 dakikalık filme Bakanlığın "aregem.ktb.gov.tr/TR-261905/hat-sanati.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Geçmişten geleceğe ışık

Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan "hüsn-i hat"ın tarihi, dini ve sanatsal olarak geçmişten geleceğe ışık tutuyor.

Yüzlerce yıldır mimaride de sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde hayranlık uyandırırken, insanların, verilmek istenen mesajı sevgiyle okumalarına da vesile oluyor.

Hüsn-i hat, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilmek üzere mart ayında dosya olarak sunulmuştu.

"Filmde hüsn-i hat sanatına ilgi duyan herkes için dikkat çekici yanlar bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, ulusal dosya olarak UNESCO'ya sundukları hüsn-i hat sanatının, adaylık sürecinde ve temsili listeye kayıt aşamasından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak üzere bu filmi hazırladıklarını vurguladı.

İbiş, kimi zaman küçük boyutlarda kimi zaman da anıtsal bir şekilde yazılan ve toplumsal hafızanın önemli bir parçasını oluşturan bu sanatın anlatıldığı filmde, başta gençler olmak üzere hüsn-i hat sanatına ilgi duyan herkes için dikkat çekici yanların bulunduğuna işaret etti.