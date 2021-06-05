Efsanevî kitap koleksiyoncusu: Beşir Ağa

Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Jane Hathaway’in kaleme aldığı “Beşir Ağa: Osmanlı Hareminin Baş Hadım Ağası” adlı kitabı okurlarla buluşturdu.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma 18. yüzyılın önemli Osmanlı simalarından Topkapı Sarayı’nda haremin baş hadım ağası ve döneminde efsanevî bir kitap koleksiyoncusu olarak tanınan Beşir Ağa’nın 90 yılı aşan hayatına odaklanıyor. Anavatanı Habeşistan’da köleleştirildikten sonra hadım edilmiş siyahî bir köle olan Beşir Ağa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun başşehrine uzanan hayatı, Osmanlı arşivlerinden ve birincil kaynaklardan yapılan araştırmalar ve tarihî delillerle inceleniyor.

Osmanlı kültür hayatına katkı yaptı

Osmanlı İmparatorluğu’nda sultan ve sadrazamdan sonra en nüfuzlu makamlardan biri sayılan Darüssaade ağalığının oluşum ve gelişim süreçlerini de ele alan eserde, İmparatorluk sarayının harem dairesinde şehzadelere verdiği eğitimle onların entelektüel ve dini gelişimlerini şekillendiren Beşir Ağa’nın siyasî ve askerî konuların yanı sıra Osmanlı ilim ve kültür hayatına yaptığı katkılara yer veriliyor. Kitapta ayrıca Aristoteles’ten İbn Sina’ya, İbnü’l-Arabi’den Mevlânâ Celâleddin Rumi’ye, Kâtip Çelebi’den Evliya Çelebi’ye kadar zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan Beşir Ağa’nın, 30 yılı aşkın Darüssaade ağalığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanında vakıflar kurup hayratlar yaptırarak saygın bir konuma ulaştığı anlatılıyor. Jane Hathaway’in Türkçede yayınlanan “Osmanlı Mısır’ında Hane Politikaları: Kazdağlıların Yükselişi”, “Osmanlı Hâkimiyetinde Arap Toprakları” ve “İki Hizbin Hikâyesi: Osmanlı Mısır’ı ve Yemen’inde Mit, Bellek ve Kimlik” adlı kitapları da bulunuyor.