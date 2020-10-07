İstanbul’un simgelerinden, restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan kulenin, halka açık düzenlenen açılış programında, konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin açılışını İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlenen 6 Ekim gibi özel bir günde düzenlediklerini söyledi.

Ersoy, şöyle konuştu:

“O zaman kule, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından da kabul edilebilir bir işleve sahip değildi.Yapının işle- vini müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul’un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak. İçindeki müzeyi, kuleden baktığınız zaman İstanbul’un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, noktalarını ayrıca detaylı olarak tanıtan bir müze olarak planladık.”