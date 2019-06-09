Ilısu Baraj Gölü projesi kapsamında su altında kalacak olan tarihÎ Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, 87 sivil toplum kuruluşu, “Hasankeyf için geç değil” diyerek yetkilileri mücadeleye çağırdı.

Ilısu Baraj Gölü projesi kapsamında su altında kalacak olan tarihî Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin de aralarında bulunduğu 87 sivil toplum kuruluşu, ‘7-8 Haziran Hasankeyf Küresel Eylem Günü’ çağrısı için bir araya geldi. Çevre örgütleri temsilcileri, “Hasankeyf için geç değil” diyerek mücadele çağrısında bulundu. Yapımı devam eden Ilısu Barajı dolayısıyla sular altında kalacak olan Hasankeyf’te 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. “Hasankeyf kültürümüz Dicle doğamız!” pankartının açıldığı açıklamayı çok sayıda basın mensubu takip etti.

Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Eylemde konuşan İngiltere Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiğini belirtti. Tulie Ward, “Mektubumda Ilısu Barajı’nın durdurmasını yazdım” dedi. Erdoğan’dan cevap beklediğini ifade eden Ward, “Dil ve kültür çok önemlidir. Özellikle büyüyen nesil için kültür ve nesil çok önemli olduğunu biliyoruz. Biliyorum ki; Avrupa’dan birçok inşaat şirketi bu projeden çekildiler. Bu projenin çevreye uygun olmadığı için projeden çekildi. Arkamdaki yer 12 bin yıllık ve 9 uygarlığın yaşamış oldu bir yer. Burası sular altında kaldığında sadece Hasankeyf halkını değil, bütün dünya haklarını ilgilendiriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdım. Mektubumda Ilısu Barajı’nın durdurulmasını istedim. Bir uluslar arası politikacı olarak bir cevap almayı hak ediyorum. Kendi gözlerimle kültürel mirasların yok edildiğini, dokunulamaz mirasların yok edildiğini gördüm. Hem Amazon ve hem Brezilya’da yapılacak barajların durdurulması için de çalışıyorum. Burası dünyadaki bütün halklara aittir” ifadelerini kullandı.

80 bin insan yoksul kalabilir

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, basın açıklamasını eyleme katılan kurumlar adına Zozan Şimşek yaptı. Yaklaşık 20 yıldır Hasankeyf için bir mücadelenin sürdüğüne vurgu yapan Şimşek, mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi. Yapılan mücadele ile 3 kez projenin durdurulduğunu hatırlatan Şimşek, “Başta Hasankeyf olmak üzere Yukarı Mezopotamya bölgesinin önemli bir kültürel miras alanını sular altında bırakacağı gibi, 80 bin kadar insanı yoksulluğa sürükleyecek ve halen çok önemli bir biyo-çeşitliliğe sahip Dicle Vadisi’nin yok olmasını beraberinde getirecektir” dedi. Baraj ile birlikte Irak’ın tarımının olumsuz yönünde de etkileneceğini dile getiren Şimşek, “UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan ve Ortadoğu’nun en büyük sulak alanı olan Mezopotamya sazlıklarına ulaşan suda ciddî azalma, bu risklerin en başında gelmektedir” açıklamasında bulundu.