Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'i rahmetle yad ediyoruz

21 yaşında İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, 538 yıl önce 3 Mayıs’ta vefat etti.

Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in emaneti: Risâle-i Nur’da Ayasofya Camii...

Sultan 2. Murad’ın oğlu olan 2. Mehmed, 30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. 1444-1446 yılları ve 1451-1481 olmak üzere toplam 32 yıl hüküm süren Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481’de, 49 yaşında vefat etti. 2. Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans’ın elindeki İstanbul’u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek “Fatih” unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç’e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açtı. İstanbul’un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi’ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı. Gut hastalığından muzdarip olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu’ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’nda vefat etti, naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camisi’ndeki türbesinde defnedildi.

Pek çok alanda yetenekli ve bilgi sahibiydi

Tarihçiler tarafından büyük bir devlet adamı ve askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, orduda düzen olarak yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretip, asker sayısını artırdı. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Slavca bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok alanda da yetenekli ve bilgi sahibi bir entelektüeldi. İstanbul’un fethinden önce devletin parçalı halde olduğunu, Anadolu ve Rumeli’de topraklarının bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özcan, İstanbul’un fethiyle bu iki toprağın birleştirildiğini, adeta devletin iki yakasının bir araya getirildiğini söyledi.