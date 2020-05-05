Helalleşmeyi unuttuk

Yazar Hayati İnanç, Çanakkale Zafer Müzesi’nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu.

“Can Veren Pervaneler” isimli program, Bağcılar Belediyesi’nin www.bagcilar.bel.tr/bagcilardaramazan adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşti. İnanç,“Ramazan mahzun günlerimize geldi çattı.Bir anlamda hepimizi durdurdu. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyelim.İnGelen her şey onun ihsanıdır. İnsan bu süreçten karlı da çıkabilir. Helalleşmeleri unutmuşuzdur. Bunları hatırlama fırsatı bulduk.san bu süreçten karlı da çıkabilir. Sıradanlaşan hale gelen dikkate almadığımız rutin günahlarımız vardı. Şimdi muhasebe zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim” dedi. İstanbul – Yeni Asya

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