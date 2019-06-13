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13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Her hattat İstanbul’da yaşamak ister

13 Haziran 2019, Perşembe 18:26
12 yaşındayken hat sanatıyla ilgilenmeye başlayan İran asıllı hattat Meryem Nuruzi, “İstanbul’da yaşamak her hattatın isteğidir” dedi.

İlkokul öğrencisiyken bir sergide hattatlar Davut Bektaş ve Hasan Çelebi ile tanıştıktan sonra bu sanata gönül veren İran asıllı hattat Meryem Nuruzi, çalışmalarına üniversiteden sonra yerleştiği İstanbul’da devam ediyor.

Nuruzi, 12 yaşındayken hat sanatıyla ilgilenmeye başladı. İran’daki el yazması Kur’an-ı Kerim sergisinde tanıştığı hattat Bektaş ve Çelebi’den etkilenen Nuruzi, Türkiye’ye gelme kararı aldı. Bu hayalini üniversiteyi bitirdikten sonra gerçekleştiren Nuruzi, İstanbul’a yerleşti. Meryem Nuruzi, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nce (IRCICA) klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkarlara destek amacıyla düzenlenen 10. Milletlerarası Hat Yarışması’nda sülüs dalında ikinci, 11. Milletlerarası Hat Yarışması’nda ise muhakkak dalında birinci oldu.

Üniversiteden sonra hat için Türkiye’de

Nuruzi, hat sanatına küçük yaşlarda başladığını ve büyük bir heyecanla çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Türkiye’ye geldikten sonra hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat yakaladığını vurgulayan Nuruzi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Davut Hocanın yanına geldim ve hat dersleri almaya başladım. Elhamdülillah şimdi hayatımdan çok memnunum çünkü istediğim şeyle uğraşıyorum, istediğim hattı yazıyorum. Sülüs ve muhakkak üzerine çalışıyorum. Allah’a bize Kur’an-ı Kerim’i yazma ve Kur’an-ı Kerim yolunda bir şeyler yapma fırsatı verdiği için şükrediyorum. Kadın hattat çok az. Gerçekten çok az ama ben yakın zamanda çok iyi kadın hattatlarımızın olacağını düşünüyorum.

İran ve Türkiye İslam sanatında birbirinden daima etkilendi

İstanbul’un her yerinde başta hat olmak üzere tüm İslam sanatlarının izlerinin olduğunu belirten Nuruzi, “Bizde de İsfahan şehrimiz var. Orada çok güzel kitabeler, çok güzel camiler var. Gerçekten inanamazsınız. Zaten İran da Türkiye de İstanbul da İslam sanatı konusunda birbirinden daima etkilendiler, ilham aldılar ama bizim istediğimiz hat, yani sülüs, Türk-İslam sanatında var. Bütün camilerde, sokaklarda, çeşmelerde her yerde sülüs ve ne güzel hatlar var. İstanbul’da yaşamak her hattatın isteğidir. Elhamdülillah Türk vatandaşı oldum. İnşallah burada yaşayacağım. Başka hiçbir yere gitmek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Türkiye, İran, sanat, hattat, İstanbul
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