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21 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

İslam Bilim Tarihi Sergisi açıldı

20 Kasım 2021, Cumartesi 19:00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başşehri Lefkoşa’da “100 Objede Türk-İslâm Bilim Tarihi Sergisi” açıldı.

Tarihi Bedesten binasındaki sergisinin açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, bu sergiyi gördükten sonra atalarının bilim ve ilimde ne kadar önde olduğunu anladığını söyledi. Osmanlı’nın Ada’ya 1571’de geldiğini ve Kıbrıs’ta her alanda büyük izler bıraktığını aktaran Tatar, İslâm dünyasında yapılan çalışmaların iz bıraktığını ifade etti. 

Sergi 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek

Sergi koleksiyonunda, astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya, tıp alanında özenle seçilmiş 100 obje modern sergicilik anlayışıyla geliştirilen tasarımla sergileniyor. Sergide, 9 ve 16’ncı yüzyıl aralığında yaşamış El Cezeri, Takıyyüddin, İbnü’l Heysem, El Urdi, Zehravi gibi Müslüman bilim insanlarının icatları yer alıyor. Bilim insanlarının yazma eserlerinde yer alan tasvirlerine göre imal edilen, İslâm biliminde, astronomi, tıp, kimya, geometri, coğrafya, teknik ve optik alanlarında kullanılan aletler de burada sergileniyor. Sergilenen objeler İslâm bilimindeki alanlarına göre kategorize ediliyor. Astronomi bölümünde Meraga ve İstanbul rasathanelerinde kullanılan gözlem aletlerinin maketleri yer alıyor. Ayrıca Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi ve Kandilli Rasathanesi’nden getirilmiş objeler de sergide görülebiliyor. Sergi 31 Ocak 2022’ye kadar açık kalacak.

AA

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