Kanuni'nin Macaristan'daki türbesi açık hava müzesi oluyor

Zigetvar Kuşatması sırasında 7 Eylül 1566'da vefat eden Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan'da türbesinin de bulunduğu bölge, yıl sonuna kadar açık hava müzesine dönüştürülecek.

Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahları arasında yer alan ve 7 Eylül 1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın, Macaristan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından ortaya çıkarılan türbesinin de bulunduğu bölgenin yıl sonuna kadar açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Zigetvar Seferi sırasında 1566'da vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşının bozulmaması için çıkarılan iç organlarının defnedildiği Macaristan'ın Zigetvar kentinde, "Turbek" adı verilen bölgedeki Üzüm Tepesi'nde TİKA'nın destekleri ile yürütülen araştırma ve kazı çalışmalarının son aşamasında ulaşılan buluntular, Zigetvar Kalesi'nde, ''Turbek: Sultan Süleyman’ın Şehri- Turbek’te Bulunan Buluntular Sergisi''nde tanıtılıyor.

Açık hava müzesine dönüşecek

TİKA ile Zigetvar Belediyesi arasında 2012'de imzalanan antlaşma çerçevesinde hayata geçirilen "Macaristan Zigetvar'daki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Kazı ve Araştırma Projesi" kapsamında, 2015'te Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yer, 2016'da Osmanlı'nın önde gelen vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı cami, 2017'de ise caminin yanındaki tekke kalıntıları bulunmuştu.

Son olarak 20 Mayıs 2019'da başlanan kazılarda ise tekke ve içerisindeki misafirhane ortaya çıkarılmıştı.

İki mahallesi bulunan bir kasaba olduğu düşünülen, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi, cami, tekke, kervansaray, ordugah ve onu koruyan palanka ile Macaristan'daki tek Osmanlı yerleşkesi olan ve 2017'de koruma altına alınan alanın açık hava müzesine dönüştürülerek ziyarete açılmasına ilişkin projeninyıl sonuna kadar tamamlanması için hazırlıklar sürüyor.

Kanuni'nin ölümü gizlenmişti

Kanuni Sultan Süleyman 1566'da hasta olmasına rağmen Avusturya'ya karşı sefere çıkma kararı aldı.

Osmanlı topraklarını 46 yıllık padişahlığı sırasında büyük oranda genişleten Kanuni, Zigetvar Kalesi Kuşatması sırasında vefat etti.

Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi, askerler arasında kalenin fethi gerçekleşinceye kadar moral bozukluğu oluşturmaması için gizlenmişti.

Kanuni'nin naaşının bozulmaması için, iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gizlice gömülmüştü. Kanuni'nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul'a getirilerek, Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.

Kanuni'nin ölümünden sonra tahta geçen İkinci Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı. 150 yıl kadar kalan bu yapılar Zigetvar Kalesi'ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Daha sonra Macarlar tarafından bu bölgeye türbe anlamına gelen "Turbek" ismi konulmuştu.