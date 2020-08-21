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21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Kariye Camisi ibadete açılıyor

21 Ağustos 2020, Cuma 10:00
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Fotoğraf: https://islamansiklopedisi.org.tr/kariye-camii

AA

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