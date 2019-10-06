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6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Manisa’da Yeni Asya Neşriyat rüzgârı

06 Ekim 2019, Pazar
Manisa 3. Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevi ve yazarların katılımıyla açıldı.

Bu tür fuarların Risale-i Nurlar’ın ve diğer eserlerin tanıtımı açısından bir fırsat olduğu bir kez daha görüldü. Yeni Asya gönüllüleri Manisa Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat standına gelerek, eserlerin okuyuculara tanıtılmasına katkı sağladılar. Standımıza uğrayan İzmir’in kadim Yeni Asya okurları renk kattılar.

Okuyucularımız, ziyaret sırasında duygularını, “İnsanı ve kâinatı okuyarak ahirete açılan kitaplarımızla üçüncüsü düzenlenen Manisa Kitap Fuarı’nda, Risale-i Nurlar’ın naşir-i efkârı olan gazetemiz ve eserlerimizin tanıtımı noktasında bir çok kişiye ulaşmak ve onları haberdar etmek için güzel bir zemin ve Cenab-ı Hak bu fuarların sayısını arttırsın” sözleriyle dile  getirdiler.

Çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi

Standımız çevre il ve ilçeler bulunan okuyucularımızın katılımıyla da yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca standımıza uğrayan kitapseverlere dergi ve ilâveleri dağıtıldı, gazetemiz hakkında bilgi verildi. Okuyucularımız, bir kez daha, her mahalde Risale-i Nurlar’a ulaşılabilecek bir satış mağazası bulunması kanaatlerini bir kez daha dile getirdiler. Fuarda bugün gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene saat 13:30 ve 18:00 arasında kitaplarını imzalayıp, kitapseverlerle sohbet edecek.

HABER: MUSTAFA YAĞLAR

Etiketler: Manisa Kitap Fuarı, Yeniasya, rüzgar
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