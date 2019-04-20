Mardin'de yıkılan duvarın içinden tarih çıktı

Mardin'de bir evin yağmur nedeniyle çöken duvarının içinde 14. yüzyılda Artuklu hükümdarının veziri tarafından yaptırılan ancak zamanla tahribata uğrayan Altınboğa Medresesi'ne ait vakfiyenin bir parçası bulundu.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de yağmur nedeniyle çöken duvarın içinde 600 yıllık Altınboğa Medresesi'ne ait vakfiyenin bir parçası ortaya çıktı.

Merkez Artuklu ilçesinin Medrese Mahallesi'nde, 14. yüzyılda Artuklu Hükümdarı Melik Mansur Ahmet Küçük'ün veziri Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılan Altınboğa Medresesi zamanla tahribata uğradı.

Bugün duvar, çeşme ve türbesi kalan medresenin bulunduğu alanda yer alan bir evin duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

Yıkılan duvarın yakınından geçen bir turist tarafından duvarda, medreseye ait bilgilerin yer aldığı vakfiyenin bir parçasının olduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine yapının daha fazla zarar görmemesi için Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'nın talimatıyla söz konusu bölgede çalışma başlatıldı.

"Duvarda taş olarak kullanıldığı izlenimini veriyor"

Araştırmacı-yazar İbrahim Yüksel, Mardin'de 16 medrese bulunduğunu, bu medreselerden birçoğunun restore edilerek bugüne ulaştığını söyledi.

Ancak bu yapılardan bazılarının yıkıldığını ifade eden Yüksel, bunlardan Altınboğa Medresesi'nin de 19. yüzyılda yıkılmaya başladığını aktardı.

Yüksel, medresenin çöken, çeşme ve türbe dışındaki bölümlerine ait taşların tarihi kaynaklara göre o dönemde inşa edilen yapılarda kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu medrese Artuklu vezirlerinden Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılmış. Mısır, Şam ve daha birçok vilayette valilik yapan Altınboğa daha sonra Mardin'e gelerek bu medreseyi inşa ediyor. Tarihi kaynaklar medresenin muhteşem bir kapısı olduğundan bahseder. Şu anda ise medrese arkeolojik çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü sınırlarını tespit etme gerekliliği var. Çeşme ve medresenin giriş kapısının yaklaşık 1,5 metrelik kısmı ayakta. Bunun dışındaki alanlar sonradan inşa edilen yapıların yıkılmasıyla daha detaylı ortaya çıkacaktır.''