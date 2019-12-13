Mevlânâ çizgi film ile anlatılıyor

Büyük İslâm Alimi - Mütefekkiri Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin hayatı, Karatay Belediyesi’nin hazırladığı 30 bölümden oluşan “Mihrimah Karatay” isimli çizgi filmi, yoğun ilgi görüyor.

Cefâda vefâ var

Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, İlâhî aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insan ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslâm düşünürü ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, 746. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Batı dünyasında “Anadolulu” anlamına gelen “Rumî” olarak anılan Hazreti Mevlânâ, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor. Ahirete irtihalinin 746’ncı yılında törenlerle anılan Hazreti Mevlânâ’nın hayatı, Karatay Belediyesi’nin hazırladığı 30 bölümden oluşan çizgi filmle vatandaşlara anlatılıyor.

Şeb-i Arus’da tek bölüm yayınlanacak

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mihrimah Karatay’ı uzun soluklu çalışmanın ardından Şeb-i Arus Haftası’na yetiştirdiklerini söyledi. Hazreti Mevlânâ’nın hayatıyla iligili pek çok kaynaktan istifade edilerek çizgi filmin hazırlandığını anlatan Kılca, şunları kaydetti: “Hazreti Mevlana’nın hayatını öğrenmeye çalışıyoruz, ama görsel alanda anlatımının yetersiz olduğunu gördük. Mihrimah Karatay’ı sosyal medyada yayınladık. Şu ana kadar bu platformlarda 5 milyon izlenme oranına ulaştı. Şeb-i Arus gecesi 17 Aralık’ta 30 dakikalık tek bölüm halinde Mevlânâ hayatını yayınlayacağız ve milyonlara bu şekilde ulaştırmış olacağız. Geri dönüşleri de harika. Hedefimiz Mevlânâ’nın hayatının doğru ve kısa anlatımla herkese ulaştırılmasıdır. Daha çok gençler ilgi gösteriyor.”