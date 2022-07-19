Mimar Sinan’a dua

Mimar Sinan vefatının 434. yıl dönümünde Selimiye Camisinde anıldı.

Mimar Sinan dualarla

Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan

Mimar Sinan’ın vefatının 434. yıl dönümü dolayısıyla Selimiye Camisinde anma programı düzenlendi. Edirne Valiliğince Selimiye Camisinde düzenlenen programda Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, müezzinler Erdal Albayrak ve Fatih Bülbül ile Eski Cami imam hatibi Hasan Cerrah tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Daha sonra Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, başta Selimiye olmak üzere 50 yıllık mimarlık yaşamında 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 350’den fazla yapıta imza atan Osmanlı’nın baş mimarı Mimar Sinan için dua etti.

Ustalık eseri Selimiye

Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” olan ve Edirne’de 14 Mart 1575’te ibadete açılan Selimiye Camisi, yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti’nin gücünün ve büyüklüğünün de simgesi oldu. Osmanlı padişahı 2. Selim’in Edirne’ye yaptırmak istediği caminin inşası Mimar Sinan tarafından 1568 yılında şehre hakim Kavak Meydanı’nda başladı.

Sinan, uzun süre temelinin oturmasını beklediği camiyi 7 yılda tamamladı. UNESCO’nun 2011’de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camisi, özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla ilgi görüyor.

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