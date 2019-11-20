Minyatür sergisi açıldı

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi Sertifika Töreni, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda Salı günü (19 Kasım 2019) gerçekleştirildi.

Sergi açılışı ise aynı gün 12.00’de İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Girişi Sergi Salonu’nda yapıldı. Eğitim Programı Sorumlusu Prof. Dr. Nil Sarı, Atölye Başkanı Jale Yavuz ve Atölye Başkan Yardımcısı Gaye Özen'in öncülüğünde hazırlanan sergiye çok sayıda sanatçı eseleriyle katıldı. Sergi, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ziyarete açık. Foto: Ömer Şenöz/Yeniasya

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