Minyatürle virüsten korunma yolları

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Berkcan Bıyıklı, yeni tip koronavirüsten korunma yollarını Osmanlı minyatür sanatını kullanarak hazırladığı kısa animasyon filmiyle sosyal medyada anlatıyor.

Hareketli 4 parça görsel bulunan filmde “sosyal mesafe”, ”el yıkama”, “maske kullanımı” önlemleri dışında hastalık belirtilerinin görünmesinin ardından yapılması gerekenler hakkında bilgiler yer alıyor. Bıyıklı, şunları kaydetti:”Figürleri, Nakkaş Osman ve Levni gibi Osmanlı minyatür sanatçılarının eserlerinden aldım. Daha sonra bunları yeniden düzenleyip hareketlendirdim. Kısa animasyon filmi yaklaşık 3 saatte hazırladım.Almamız gereken önlemleri bizden bir ögeyle anlatmak istedim” diye konuştu. AA

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