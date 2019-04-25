Osmanlı geleneği mahyalar, ramazana hazırlanıyor

Mahya ustaları, 400 yılı aşkın süredir devam eden geleneği yaşatmak için çalışmalara başladı.

Ramazan ayında camileri süsleyecek mahyaların bu yıl teması “infak” olacak. Taksim’de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün atölyesinde başlayan hazırlık çalışmalarında mahyalar, ait oldukları camilerin dolaplarından çıkarıldı. “İnfak” temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendiğini söyleyen 44 yıllık mahya ustası Kahraman Yıldız, “İlk yazımıza biz klâsik olarak ‘Hoşgeldin 11 ayın sultanı’, ‘Oruç tut, sıhhat bul’, ‘Ramazan sevgidir’ diye başladık. 5-6 camimiz daha var. Edirne’deki Selimiye Camii, Bursa’daki Ulu Cami var. Onların da yazılarını tamamlayacağız. Sonra Ramazan ayının arefesine kadar hepsini asmış olacağız” diye konuştu. 1600’lü yıllardan bu yana devam eden bu geleneğin özel bir sanat olduğunu belirten usta mahyacı Yıldız, “Mahya, farklı bir sanat. Kimsenin çalışamadığı yerlere, minarelere çıkıyoruz. Işıklı yazılar yazıyoruz. Dini içerikli mesajlar veriyoruz. Mahyalar akşamları yandığı zaman da fevkalâde mesajlar veriliyor. Herkesin hoşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.