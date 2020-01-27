Osmanlı yadigârı sobalar yenileniyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayları, köşkleri, yalıları ısıtan Avrupa’dan ithal edilen çinili antika sobalar, Fatih’te Horhor Antikacılar Çarşısı’ndaki atölyede tamir edilerek, orijinaline uygun hale getiriliyor. 18. ve 19. yüzyıla ait Fransız ve Alman yapımı, üzerinde motifler bulunan bu sobalar Osmanlı dönemine tanıklık ediyor.

Bu meslek altın bileziktir

İstanbul Kuledibi’nde antika dükkanı olan babasından öğrendiği mesleği devam ettiren 48 yaşındaki İsmail Uçaroğlu, “Rahmetli babam, ‘Oğlum sana güzel bir meslek bırakıyorum. O da altın bileziktir. Sen de bu mesleği kardeşine bırakacaksın ve sonra da oğluna öğreteceksin’ dedi. Türkiye’de biz tekiz ve bu işin sırrı bize ait. Bu mesleğin sırrını sadece kardeşim ve oğlumla paylaşıyorum” diye konuştu.

Dekoratif olarak da kullanılıyor

Antika sobaların tarihi köşk, konaklar ve yalılarda mekanları ısıtmak için kullanıldığını dile getiren Uçaroğlu, şöyle konuştu: “Saray bizim ustalığımızda başlıca yerimiz ve konumumuzdu. Yıldız Sarayı, Atatürk Köşkü ayrıca Haydarpaşa’daki Marmara Üniversitesi, Ankara’da Hacettepe Üniversitesindeki antika sobaları aslına uygun olarak onarımını yaptık. Günümüzde de aile yadigarı antika sobaları restore edip geri kazandırıyoruz. Bu sobaları yurt içi ve yurt dışında satın alanlar evlerinde dekoratif olarak da kullanabiliyor.”