Özel sayımız ilaç gibi geldi

YENİ ASYA’NIN 54. KURULUŞ YILI ÖZEL SAYISI ŞANLIURFA VE İLÇELERİNDE BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA

Gazetemizin 54. kuruluş yılı özel sayısı Şanlıurfa ve ilçelerinde elden dağıtıldı ve dağıtıldığı her yerde ilgi gördü. Gazetemizin tanıtımı maksadıyla dağıtımı yapılan özel sayı her yer tebrik ve takdir gördü.

Depremden etkilenen Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerde gönüllüler gazetemizin ‘21 Şubat Özel Sayısı’nın dağıtımını yaptı.

Başta Şanlıurfa Merkez olmak üzere Birecik, Akçakalle, Suruç, Halfeti, Bozova, Hilvan, Siverek, Viranşehir, Harran ve Ceylanpınar’da sipariş edilen 5 bin gazete elden esnafa ve vatandaşlara dağıtıldı.

Gazetemizi hediye ederken gazeteye özellikle depremden etkilenen insanların ilgi duyduğunu görüldü.

Vatandaşlar, özel sayının depremle ilgili olmasını, Yeni Asya’nın istikamette ve günceli takip ettiğini gösterdiğini söylediler.