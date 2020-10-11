Pandemide izleyici azaldı, kütüphane üye sayısı arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi’nin, pandemi sebebiyle Ağustos 2020’de kültür faaliyetlerinde yaşanan değişikliklerle ilgili yaptığı araştırma; Şehir Tiyatroları izleyici sayısında ve kültür faaliyetlerine katılımda geçen yıla oranla ciddî azalmalar yaşanırken, kütüphanelere ve dijital arşivlere ise ilginin arttığı sonucunu ortaya çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, Ağustos ayına ilişkin verileri ihtiva eden Ekim 2020 İstanbul Kültür İstatistikleri Bülteni yayınladı. Değişiklikler rakamlara şöyle yansıdı: Şehir Tiyatroları 2019’da aylık ortalama 51 bin 689 seyirciye ulaşırken, 2020 yılında COVID-19 sebebiyle aylık ortalama 24 bin 503 izleyiciye ulaştı. 2019’da 268 bin 956 olan kütüphane üye sayısı, 6 bin 35 artarak 2020 yılında 274 bin 991 oldu. İBB bünyesinde yer alan 21 kütüphanede, 734 bin 349 okuyucuya 902 bin 362 kitap hizmeti verildi. 2020’nin ilk sekiz ayında, dijital arşivlere üye sayısı, 39 bin 726’a; görme engellilere yönelik seslendirilen kitap sayısı ise 4 bin 985’e ulaştı.

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