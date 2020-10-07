Risale-i Nur Konya Ereğli billboardlarında

Yeni Asya Neşriyat tarafından düzenlenen, 750 TL yerine 480 TL ile satışa sunulan ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyası destek görmeye devam ediyor.

Yoğun ilgi ve talep üzerine 15 Ekim’e kadar uzatılan kampanyaya Düzce, Nevşehir, Şanlıurfa, Kütahya, Trabzon’un ardından Konya’dan da destek geldi. Risale-i Nur afişleri, Ereğli billboardlarında yerini aldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com adresinden veya (0545) 599 54 92 numaralı hatdan sipariş verebilirler. İstanbul – Yeni Asya

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