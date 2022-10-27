Risale-i Nur’lara yoğun ilgi

Ankara Kitap Fuarında son günlere yaklaşılırken, okuyucuların ilgisi de artıyor. Yazarlarımız okuyucuları ile buluşmaya devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat standında Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Battal kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği 18. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında Prof. Dr. Ahmet Battal kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti. Yeni Asya, 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nda başta Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere, yeni çıkan Bediüzzaman Said Nursi çizgi romanı ve birçok seçkin eserle Ankaralılarla buluşuyor.



Prof. Dr. Ahmet Battal, fuarda en çok ilgi gören yazarlardan biri oldu.

Pazar günü sona eriyor

30 Ekim’e kadar devam edecek fuarda, dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük bir ilgi görüyor. Fuarda A-704 numaralı standında bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor.



Ankara Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayan yazarımız Prof. Dr. Ahmet Battal özellikle genç lerle sohbet etmeye gayret etti. Fotoğraf: YENİ ASYA

KİTABA GÖSTERİLEN İLGİ YAYINCILARI MUTLU EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda 500 bin kişinin ziyaret ettiği Ankara Kitap Fuarı’na yoğun bu ilgi yayınevlerini ümitlendirirken Pazar günü son erecek fuarın son günlerinin daha da yoğun geçmesi bekleniyor. Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitapseverlerin, bu durumdan şikâyetçi olmadıkları gözlenirken, yayınevi yetkilileri kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini ifade ediyorlar.

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